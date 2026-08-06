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Persija Jakarta Kandas di Semifinal Piala Presiden 2026, Pratama Arhan: Kami Masih Butuh Waktu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |02:34 WIB
Persija Jakarta Kandas di Semifinal Piala Presiden 2026, Pratama Arhan: Kami Masih Butuh Waktu
Pratama Arhan tidak risau meski Persija Jakarta kandas di semifinal Piala Presiden 2026 usai kalah 1-2 dari Persib Bandung (Foto: Persija Jakarta)
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GIANYAR – Persija Jakarta kandas di semifinal Piala Presiden 2026 usai kalah 1-2 dari Persib Bandung. Menurut Pratama Arhan, timnya masih butuh waktu untuk beradaptasi.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 4 Agustus 2026 sore WIB. Macan Kemayoran takluk dan harus mengakhiri perjalanannya.

Denis Kolinger berduel dengan Barros Media Persija Jakarta

Dua gol Persib dicetak Uilliam Barros (22’) dan Balsa Sekulic (28’). Sementara, Persija hanya bisa membalas lewat sontekan Kwon Chang-hoon (86’).

1. Selamat

Usai laga, Arhan tak ragu mengucapkan selamat buat Persib. Ia juga menyatakan kekalahan itu jadi pelajaran berharga menatap Super League 2026-2027.

“Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib karena melaju ke final,” kata Arhan di situs resmi klub, Kamis (6/8/2026).

“Buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami,” imbuh pemain asal Jawa Tengah itu.

 

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