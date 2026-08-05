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Luciano Guaycochea Akui Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persija Jakarta 2-1 di Semifinal Piala Presiden 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |11:20 WIB
Luciano Guaycochea Akui Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persija Jakarta 2-1 di Semifinal Piala Presiden 2026
Luciano Guaycochea senang bisa melaju ke Final Piala Presiden 2026 (Foto: Persib Bandung)
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GIANYAR – Luciano Guaycochea senang bisa melaju ke Final Piala Presiden 2026. Apalagi, Persib Bandung sempat kesulitan mengalahkan Persija Jakarta di partai empat besar itu.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 4 Agustus 2026 sore WIB. Maung Bandung menang tipis 2-1!

1. Efektif

Barros cetak gol pembuka Persib Bandung ke gawang Persija Jakarta officialpialapresiden

Persib tampil efektif sepanjang babak pertama saat menghadapi Persija. Uilliam Barros membuka keunggulan pada menit ke-22 setelah memanfaatkan umpan matang dari Guaycochea, sebelum Balsa Sekulic (28’) menggandakan skor melalui titik penalti enam menit kemudian.

Persija baru mampu memperkecil ketertinggalan menjelang pertandingan usai melalui gol Kwon Chang-hoon pada menit ke-86. Meski mendapat tekanan di babak kedua, Persib berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

Selain menyumbang satu assist, Guaycochea juga berperan penting dalam mengatur permainan di lini tengah. Pemain asal Argentina itu mengakui Persib harus susah payah untuk mengunci kemenangan atas Persija.

“Di babak pertama, saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus. Sedikit sulit karena lapangan agak kering dan cuaca yang panas terlebih kami pergi (ke Bali) sehari sebelumnya,” ungkap Lucho dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (5/8/2026).

 

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