Hasil Persebaya Surabaya vs Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026: Gol Yuran Fernandes Antar Bajul Ijo ke Final!

PERSEBAYA Surabaya lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah menang 1-0 atas Arema FC di semifinal yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali pada Selasa (4/8/2026) malam WIB. Gol tunggal kemenangan Persebaya Surabaya dicetak Yuran Fernandes di menit 45+7.

Di final Piala Presiden 2026 yang berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam WIB, Persebaya Surabaya akan menantang Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali. Persib Bandung ambil bagian di partai puncak setelah sore tadi menang 2-1 atas Persija Jakarta di semifinal.

Francisco Rivera membantu Persebaya Surabaya lolos final Piala Presiden 2026. (Foto: instagram/@officialpersebaya)

Jalannya Pertandingan

Arema FC tampil menyerang sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim berjuluk Singo Edan itu bermain ofensif dengan skema permainan 4-3-3. Careca, Joel Vinicius, dan Gabriel Silva menjadi tumpuan di lini depan.

Sementara, Alfeandra Dewangga, Matheus Blade, dan Betinho mengorkestrasi lini tengah. Kombinasi ini membuat Persebaya Surabaya harus ekstra sabar untuk keluar dari tekanan Singo Edan.

Pada menit 18, Arema FC sempat mencetak gol. Akan tetapi, wasit menganulir gol tersebut karena pemain Arema FC sudah terlebih dahulu dalam posisi offside. Setelah itu, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- mencoba bangkit.

Mereka membangun serangan dengan pelan, tetapi cukup efektif untuk membongkar pertahanan Arema FC. Momentum pun didapat oleh Bajul Ijo memasuki pertengahan pertandingan babak pertama.

Persebaya Surabaya kini pegang kendali permainan lewat serangan cepat dan umpan panjang dari lini belakang. Pada pengujung babak pertama, Persebaya akhirnya mampu memecah kebuntuan.

Adalah Yuran Fernandes (45+6’) yang mampu menanduk umpan tendangan penjuru Francisco Rivera. Gol tersebut sempat dicek oleh wasit, tetapi akhirnya tetap disahkan sehingga Persebaya unggul atas Arema FC 1-0.