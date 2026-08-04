Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026: Gol Yuran Fernandes Antar Bajul Ijo ke Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |22:16 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026: Gol Yuran Fernandes Antar Bajul Ijo ke Final!
Yuran Fernandes meloloskan Persebaya Surabaya ke final Piala Presiden 2026. Foto: Instagram/@officialpersebaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah menang 1-0 atas Arema FC di semifinal yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali pada Selasa (4/8/2026) malam WIB. Gol tunggal kemenangan Persebaya Surabaya dicetak Yuran Fernandes di menit 45+7.

Di final Piala Presiden 2026 yang berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam WIB, Persebaya Surabaya akan menantang Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali. Persib Bandung ambil bagian di partai puncak setelah sore tadi menang 2-1 atas Persija Jakarta di semifinal.

Francisco Rivera membantu Persebaya Surabaya lolos final Piala Presiden 2026. (Foto: instagram/@officialpersebaya)
Francisco Rivera membantu Persebaya Surabaya lolos final Piala Presiden 2026. (Foto: instagram/@officialpersebaya)

Jalannya Pertandingan

Arema FC tampil menyerang sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim berjuluk Singo Edan itu bermain ofensif dengan skema permainan 4-3-3. Careca, Joel Vinicius, dan Gabriel Silva menjadi tumpuan di lini depan.

Sementara, Alfeandra Dewangga, Matheus Blade, dan Betinho mengorkestrasi lini tengah. Kombinasi ini membuat Persebaya Surabaya harus ekstra sabar untuk keluar dari tekanan Singo Edan.

Pada menit 18, Arema FC sempat mencetak gol. Akan tetapi, wasit menganulir gol tersebut karena pemain Arema FC sudah terlebih dahulu dalam posisi offside. Setelah itu, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- mencoba bangkit.

Mereka membangun serangan dengan pelan, tetapi cukup efektif untuk membongkar pertahanan Arema FC. Momentum pun didapat oleh Bajul Ijo memasuki pertengahan pertandingan babak pertama.

Persebaya Surabaya kini pegang kendali permainan lewat serangan cepat dan umpan panjang dari lini belakang. Pada pengujung babak pertama, Persebaya akhirnya mampu memecah kebuntuan.

Adalah Yuran Fernandes (45+6’) yang mampu menanduk umpan tendangan penjuru Francisco Rivera. Gol tersebut sempat dicek oleh wasit, tetapi akhirnya tetap disahkan sehingga Persebaya unggul atas Arema FC 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/49/3234193/persija_jakarta_kalah_1_2_dari_persib_bandung_di_semifinal_piala_presiden_2026_media_persija-EMBS_large.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Persija Jakarta Kalah 1-2 dari Persib Bandung di Semifinal Piala Presiden 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/49/3234148/hasil_persib_bandung_vs_persija_jakarta_di_semifinal_piala_presiden_2026_persibcoid-Acg8_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2026: Menang 2-1, Maung Bandung Lolos ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/49/3234126/hasil_babak_pertama_persib_bandung_vs_persija_jakarta_di_semifinal_piala_presiden_2026_persibcoid-iqOx_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2026: Maung Bandung Unggul 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/49/3234102/shin_tae_yong-Z4ML_large.jpg
Persib Bandung vs Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2026: Shin Tae-yong Tak Siapkan Taktik Khusus
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/04/11/1735517/federasi-sepak-bola-palestinakritik-rencanafifa-jualhak-komersialpiala-dunia-yep.webp
Federasi Sepak Bola PalestinaÂ Kritik RencanaÂ FIFA JualÂ Hak KomersialÂ Piala Dunia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/04/27/pelatih_juventus_luciano_spalletti.jpg
Juventus Buka Peluang Lepas 1 Bintang, Inter Milan dan AS Roma Saling Sikut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement