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Persib Bandung vs Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2026: Shin Tae-yong Tak Siapkan Taktik Khusus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |13:00 WIB
Persib Bandung vs Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2026: Shin Tae-yong Tak Siapkan Taktik Khusus
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/persija)
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GIANYAR – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan skuad asuhannya tidak menjalani program latihan spesial dalam menghadapi pertandingan sarat gengsi melawan rival abadi mereka, Persib Bandung. STY hanya melakukan persiapan normal yang sudah berjalan di sepanjang Piala Presiden 2026.

Pertemuan Persib vs Persija tersebut merupakan laga babak semifinal Piala Presiden 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (4/8/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Bicara Persiapan Persija

Shin Tae-yong mengakui jeda antar pertandingan dalam Piala Presiden 2026 memang cukup singkat. Jadi, paling terpenting timnya dalam kondisi fisik yang prima untuk memainkan laga.

"Saat ini tidak ada persiapan yang terlalu khusus. Fokus utama kami adalah proses recovery pemain agar kondisi fisik mereka bisa pulih secepat mungkin," kata Shin Tae-yong, dikutip Selasa (4/8/2026).

Skuad Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)
Skuad Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)

"Jadi, mereka dapat tampil maksimal pada pertandingan," tambahnya.

 

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