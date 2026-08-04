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Menatap Semifinal Piala Presiden 2026, Persib Bandung Fokus Hadapi Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |00:05 WIB
Menatap Semifinal Piala Presiden 2026, Persib Bandung Fokus Hadapi Persija Jakarta
Pemain Persib Bandung, Dedi Kusnandar. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG - Persib Bandung menegaskan kesiapan penuh menjelang duel sarat gengsi melawan Persija Jakarta pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Pertandingan akbar tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Selasa (4/8/2026), dengan seluruh penggawa Maung Bandung menyatakan siap bertanding di mana pun lokasi laga digelar.

1. Kesiapan Tim

Pemain Persib, Dedi Kusnandar menilai perubahan lokasi pertandingan tidak memengaruhi persiapan tim. Menurut pemain yang akrab disapa Dadi itu, seluruh skuad akan mengikuti keputusan panitia pelaksana serta arahan dari manajemen dan tim pelatih.

"Di mana pun kami harus siap. Kami ikuti instruksi," tegas Dado dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (4/8/2026).

Menghadapi Persija dalam laga yang kerap disebut sebagai El Clasico Indonesia, Dado mengakui pertandingan tersebut memiliki gengsi tinggi. Meski demikian, dia menegaskan Piala Presiden 2026 tetap menjadi bagian dari proses pematangan Persib sebelum memasuki kompetisi musim 2026-2027.

2. Prioritas Pramusim

Menurut Dado, tim pelatih lebih memprioritaskan peningkatan performa serta membangun kekompakan antarpemain selama pramusim. Karena itu, hasil pertandingan bukan menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan tim.

Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)

"Kita tahu lawannya siapa. Pasti semua sudah tahu harus seperti apa dan harus bagaimana. Tapi pelatih menekankan bahwa ini pre-season. Target utama kami adalah persiapan tim, walau tentu kami juga punya target," jelas Dado.

Meski berstatus turnamen pramusim, Dado memastikan seluruh pemain tetap memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Pemain berusia 35 tahun itu menyebut semangat kompetitif tetap dijaga tanpa mengesampingkan tujuan utama membangun tim yang lebih solid.

 

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