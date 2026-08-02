Persija Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong Akui Persiapan Belum Optimal

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menegaskan kekuatan sesungguhnya anak asuhnya belum tercermin dalam Piala Presiden 2026. Pasalnya, dia masih berproses membangun kekuatan Skuad Macan Kemayoran.

1. Persiapan Belum Ideal

Persija Jakarta memastikan tempat dalam semifinal Piala Presiden 2026. Mereka akan berhadapan dengan Persib di Stadion Kapten Wayan Dipta, Bali, pada 4 Agustus 2026.

Shin Tae-yong mengatakan belum bisa bicara detail kekurangan yang ada di timnya dalam Piala Presiden 2026. Pasalnya, tidak semua pemain dapat memperkuat Persija.

"Kalau ditanya mengenai evaluasi, sejujurnya kami belum memiliki persiapan yang ideal sebelum mengikuti turnamen ini. Setelah turnamen selesai, kami akan menjalani training camp sesuai program latihan yang saya inginkan," kata Shin Tae-yong dikutip Minggu (2/8/2026).

Persebaya vs Persija di Piala Presiden 2026 (Instagram/@officialpersebaya)

"Saat itu para pemain tim nasional akan kembali bergabung, begitu juga para pemain asing, sehingga kami bisa membangun kerja sama tim dengan lebih baik," tambahnya.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya akan berbenah menyiapkan diri untuk Super League 2026-2027 saat pemain lengkap. Langkah itu agar persiapan tim lebih berjalan efektif.

"Setelah semua pemain berkumpul dan menjalani program latihan bersama, barulah kami bisa menilai bagian mana yang perlu diperbaiki," ucap Shin Tae-yong.