Persebaya Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026, Tavares Senang dengan Perkembangan Tim

JAKARTA - Persebaya Surabaya berhasil meraih poin sempurna pada grup B Piala Presiden 2026. Klub berjuluk Bajul Ijo itu meraup 9 poin dari 3 pertandingan.

Port FC yang merupakan juara bertahan Piala Presiden menjadi korban terakhir. Klub Thailand itu kalah 1-2 dari Persebaya pada pertandingan yang digelar di Satdion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Dua gol kemenangan Persebaya dicetak Miguel Pereira dan Alex Martins. Hasil tersebut mengantarkan Bajol Ijo mengoleksi sembilan poin sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal sebagai juara Grup B.

Meski puas dengan performa anak asuhnya, pelatih Bernardo Tavares memilih tetap membumi. Menurut pelatih asal Portugal itu, kemenangan hanyalah bagian dari perjalanan panjang membangun Persebaya menuju kompetisi resmi.

"Kami tentu senang bisa kembali meraih kemenangan. Namun, kami tidak ingin terlalu larut memikirkan hasil ini karena yang terpenting adalah proses membangun tim. Ini masih pramusim," ujar Tavares usai pertandingan, melansir laman Persebaya.

Toni Firmansyah beraksi di laga Persebaya Surabaya vs PSMS Medan (Foto: Persebaya Surabaya)

Bagi Tavares, kemenangan atas Port FC memberikan banyak pelajaran sekaligus gambaran mengenai perkembangan tim. Ia melihat Persebaya tampil lebih baik dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya, meski masih ada sejumlah aspek yang harus terus disempurnakan.

"Hari ini kami memainkan pertandingan yang baik, meski masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki agar tim terus berkembang," tegas pelatih berusia 46 tahun tersebut.

Salah satu hal yang paling membuatnya puas adalah semakin terlihatnya pemahaman para pemain terhadap filosofi permainan yang ingin diterapkan. Seiring bertambahnya waktu latihan dan pertandingan, Tavares menilai chemistry serta organisasi permainan Persebaya mulai berkembang ke arah yang diinginkan.

"Yang paling membuat saya senang adalah para pemain mulai memahami cara bermain yang kami inginkan. Kami ingin menjadi tim yang kuat dalam setiap fase permainan, baik ketika menyerang, bertahan, maupun saat melakukan transisi," katanya.