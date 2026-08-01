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Hasil Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Menang 4-1, Macan Kemayoran Tunggu Nasib

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |17:33 WIB
Hasil Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Menang 4-1, Macan Kemayoran Tunggu Nasib
Persija Jakarta menang 4-1 atas PSMS Medan di Piala Presiden 2026 dan menunggu nasib ke semifinal (Foto: Instagram/@persija)
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SURABAYA – Hasil Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk Macan Kemayoran!

Empat gol Persija dicetak oleh Arlyansyah Abdulmanan (22’), Victor Dethan (80’), Agi Firmansyah (84’), dan Gustavo Almeida (88’) Sementara, PSMS hanya bisa membalas lewat Ikhsan Chan (58’). Pasukan Shin Tae-yong kini menunggu nasib di Piala Presiden 2026.

Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026 (Foto: Instagram/@persija)

Jalannya Pertandingan

Persija langsung tampil agresif sejak menit awal laga dengan menekan PSMS. Inisiatif serangan dipilih tim asal Jakarta tersebut demi mencetak gol cepat.

Pada menit menit ke-22, Persija berhasil membuka keunggulan atas PSMS. kepastian itu setelah Arlyansyah mampu mencatatkan namanya di papan skor.

Setelah tertinggal, PSMS bermain lebih ngotot untuk menyamakan kedudukan. Namun, pertahanan Persija masih cukup kokoh.

Persija sementara waktu masih unggul 1-0 atas PSMS sampai dengan akhir babak pertama. Kedua tim tentunya akan berbenah saat turun minum agar lebih baik di babak kedua.

Pada menit ke-58, PSMS berhasil menyamakan kedudukan. Gol penyama tersebut dicatatkan Iksan Chan setelah mengecoh lini pertahanan Persija.

Persija berhasil kembali unggul atas tim asal Medan tersebut. Kali ini gol itu dicetak oleh Victor Dethan pada menit ke-80.

 

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