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Persebaya Surabaya Segel Tiket Semifinal Piala Presiden 2026, Toni Firmansyah Ingatkan Rekan Setim: Jangan Cepat Puas!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |14:26 WIB
Persebaya Surabaya Segel Tiket Semifinal Piala Presiden 2026, Toni Firmansyah Ingatkan Rekan Setim: Jangan Cepat Puas!
Toni Firmansyah meminta Persebaya Surabaya jangan cepat puas usai mengunci tiket semifinal Piala Presiden 2026 (Foto: Persebaya Surabaya)
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SURABAYA – Persebaya Surabaya berhasil menyegel tiket menuju Semifinal Piala Presiden 2026. Tapi, Toni Firmansyah berharap rekan-rekannya tidak cepat puas.

Persebaya menang 1-0 atas PSMS Medan dalam lanjutan Grup B Piala Presiden 2026. Duel digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu 29 Juli 2026 malam WIB.

Toni Firmansyah beraksi di laga Persebaya Surabaya vs PSMS Medan (Foto: Persebaya Surabaya)

Gol tunggal Skuad Bajul Ijo dicetak oleh Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama. Kemenangan itu memastikan Persebaya mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

1. Tren Positif

Toni mengatakan sangat senang Persebaya dapat melanjutkan tren positif dalam Piala Presiden 2026. Namun, jam tersebut tidak akan membuat timnya berpuas diri karena hanya turnamen pra-musim.

"Kemenangan ini tentu menjadi modal yang bagus, tetapi kami tidak boleh cepat puas. Masih banyak hal yang harus kami benahi agar permainan tim semakin berkembang dan lebih siap menghadapi kompetisi nanti," kata Toni dilansir dari laman Persebaya, Kamis (30/7/2026).

 

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