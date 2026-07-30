Shin Tae-yong Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Tahan Juara Bertahan Port FC di Piala Presiden 2026

Persija Jakarta tahan Port FC 2-2 di Piala Presiden 2026. (Foto: Media Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta menahan Port FC 2-2 dalam lanjutan Grup B Piala Presiden 2026. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong mengatakan hasil imbang ini buah dari perjuangan dan mentalitas para pemain.

Persija Jakarta menahanjuara bertahan Port FC di laga kedua Grup B Piala Presiden 2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 29 Juli 2026 sore WIB.

1. Persija Jakarta Sempat Tertinggal 0-2 dari Port FC

Persija tahan Port FC 2-2. (Foto: Instagram/officialpialapresiden)

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sukses merebut satu poin setelah tertinggal dua gol terlebih dahulu. Port FC sempat unggul lewat Peeradol Chamratsamee (18') dan Issam Al Subhi (40').

Persija Jakarta kemudian menyamakan kedudukan lewat gol-gol Arlyansyah Abdulmanan (41') dan Stjepan Loncar (52'). Meski hanya meraih satu poin, Shin Tae-yong tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya.

"Para pemain sudah berjuang dengan sangat baik dalam pertandingan ini. Mereka telah bermain dengan baik hari ini," kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (30/7/2026).

"Saya ingin memberikan apresiasi dan tepuk tangan setinggi-tingginya kepada seluruh pemain," tambahnya.