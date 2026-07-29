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Jadwal Siaran Langsung Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Shin Tae-yong Waspadai Lawan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |09:48 WIB
Jadwal Siaran Langsung Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Shin Tae-yong Waspadai Lawan!
Persija Jakarta siap menyulitkan Port FC di lanjutan Piala Presiden 2026 malam ini. (Foto: Media Persija Jakarta)
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JADWAL siaran langsung Port FC vs Persija Jakarta di matchday kedua Grup B Piala Presiden 2026 akan diulas Okezone. Laga akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (29/7/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Shin Tae-yong Analisis Port FC

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, sudah menganalisis kekuatan Port FC menjelang pertandingan di Grup B Piala Presiden 2026. Shin Tae-yong mengakui Port FC adalah tim yang kuat.

Shin Tae-yong pantau kekuatan Port FC. (Foto: Media Persija Jakarta)
Shin Tae-yong pantau kekuatan Port FC. (Foto: Media Persija Jakarta)

Laga ini krusial bagi Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Persija Jakarta membutuhkan kemenangan demi menjaga asa lolos ke semifinal Piala Presiden 2026.

Di pertandingan pertama turnamen, Persija Jakarta harus puas menyudahi laga tanpa poin. Mereka kalah dari tuan rumah Persebaya Surabaya dengan skor tipis 0-1.

Menatap laga melawan Port FC, Shin Tae-yong mengaku telah menyiapkan strategi terbaiknya. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah menganalisis kekuatan sang juara bertahan.

"Port FC adalah juara bertahan. Jadi, saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Kami pun sudah menganalisis permainan Port FC," kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta.

 

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