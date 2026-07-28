Bobotoh Yakin Persib Bandung Kalahkan DPMM FC hingga Juara Piala Presiden 2026

Bobotoh Yakin Persib Bandung Kalahkan DPMM FC hingga Juara Piala Presiden 2026 (Foto: Dokumentasi Persib)

BANDUNG - Bobotoh yakin Persib Bandung menang melawan DPMM FC pada lanjutan Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).

Mereka yakin Maung Bandung mampu meraih kemenangan dan menjaga peluang lolos ke babak semifinal.

Salah seorang bobotoh asal Ciwidey, Alip (25) memprediksi Persib akan menang dengan skor 2-0 atas wakil Brunei Darussalam tersebut.

“2-0, Persib menang,” ujar Alip singkat.

Sementara itu, bobotoh lainnya, Sopian (31) memprediksi pertandingan akan berlangsung lebih ketat dengan kemenangan tipis bagi Maung Bandung.

“Kalau saya 2-1 buat Persib,” katanya.

Meski mengaku belum banyak mengamati kekuatan DPMM FC, Sopian tetap yakin Persib memiliki kualitas skuad yang lebih baik.

“Belum lihat skuad musuh. Dari permainan kemarin saja Persib sudah cukup bagus. Pemainnya bagus, pemain mahal, mantap,” ucapnya.