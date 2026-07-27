Venue Semifinal dan Final Piala Presiden 2026 Segera Diumumkan, Sajikan Duel El Clasico?

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 akan ditentukan dalam waktu dekat. Erick Thohir mengatakan ingin melihat perjuangan klub serta akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait.

1. Piala Presiden 2026 Resmi Dimulai

Turnamen Piala Presiden 2026 resmi dimulai setelah dua pertandingan di Grup A. Upacara pembukaan serta dua pertandingan pembuka berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026.

Maruarar Sirait dan Erick Thohir bangga pembukaan Piala Presiden 2026 berjalan sukses. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Laga pembuka Grup A dimulai dengan pertandingan DPMM FC (Brunei Darussalam) versus Tampines Rovers (Singapura) yang berakhir imbang 2-2. Kemudian dilanjut dengan laga Persib Bandung melawan Arema FC yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Setelah dua pertandingan itu, juga digelar laga lanjutan Grup B Piala Presiden 2026 yang mempertemukan PSMS Medan versus Port FC dan Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Nantinya, dua stadion tersebut kemungkinan besar tidak akan menggelar laga semifinal dan final. Erick Thohir mengungkapkan, pertandingan empat besar dan final akan ditentukan dalam waktu dekat.

"Nanti kita lihat, karena masing-masing (tim) harus berjuang di grup terlebih dahulu," kata Erick Thohir kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026.