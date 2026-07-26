Hasil Babak Pertama Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Sama Kuat 0-0!

Hasil Babak Pertama Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Sama Kuat 0-0! (Instagram/@officialpersebaya)

JAKARTA - Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta pada pertandingan Grup B Piala Presiden 2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/7/2026) malam.

Babak Pertama

Pada pertandingan ini, kedua tim menurunkan sejumlah pemain baru. Yuran Fernandes, Alex Martins, Miguel Pereira, dan Ricky Pratama turun sebagai starter pada pertandingan ini.

Sementara itu, Shin Tae-yong juga menurunkan pemain anyarnya dalam pertandingan ini. Aqil Savik, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Eksel Runtukahu, dan Victor Dethan turun sebagai starter.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Baik kedua kubu langsung tancap gas pada turnamen pramusim tersebut.

Kedua tim silih berganti melancarkan tekanan. Namun, perebutan bola di tengah cukup ketat.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares (persebayaid)

Namun, seiring berjalannya waktu, Persebaya bisa lebih menguasai permainan. Tampil di hadapan publik sendiri,

Alex Martins tampil trengginas.

Ada beberapa peluang yang didapat anak asuh Bernardo Tavares. Persebaya sempat mengancam lewat sepakan Ricky Pratama, tapi masih gagal berujung gol.

Tak lama kemudian, giliran Alex Martins yang menguji Aqil Savik lewat sepakan kerasnya. Namun, kiper baru Persija itu mampu mementahkannya.

Pada menit-menit akhir, Miguel Pereira melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun, tembakannya masih melayang di atas mistar gawang.