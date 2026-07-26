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Hasil Piala Presiden 2026 PSMS vs Port FC: Ayam Kinantan Kalah 0-2

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |17:41 WIB
Hasil Piala Presiden 2026 PSMS vs Port FC: Ayam Kinantan Kalah 0-2
Hasil Piala Presiden 2026 PSMS vs Port FC: Ayam Kinantan Kalah 0-2 (Instagram/@official_psmsmedan)
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JAKARTA - PSMS Medan takluk 0-2 dari Port FC dalam pertandingan pembuka Grup B Piala Presiden 2026. Port FC tampil lebih baik dengan lebih menguasai bola dan menciptakan lebih banyak peluang. 

Pertandingan pembuka grup B Piala Presiden 2026 itu  digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/7/2026) sore. 

Babak Pertama

Pada awal babak pertama, PSMS Medan dapat mengimbangi permainan Port FC. Pertandingan berjalan cukup berimbang. 

Namun, seiring berjalanannya babak pertama, Port FC mulai menguasai permainan. Beberapa kali serangan Port FC berhasil mengekspos lini belakang Ayam Kinantan, julukan PSMS Medan.

Pada menit ke-16, Port FC berhasil membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Noboru Shimura. Gelandang asal Jepang itu melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung kiper PSMS Medan, M Natshir. 

Selepas gol itu, Port FC terus menekan PSMS Medan. Klub asal Thailand itu beberapa mendapatkan peluang untuk menggandakan keunggulan.

Namun, sejumlah peluang yang didapat itu tak ada yang berbuah gol. 

Pada babak pertama, Port FC tampak begitu mendominasi. Noburu Shimura dan kawan-kawan unggul penguasaan bola 61 persen berbanding 39 persen, dengan 2 shot on target berbanding 1. 

Babak Kedua 

Port FC masih terus menekan pada babak kedua. Tembakan keras pemain Port FC berhasil tepis M Nathsir saat babak kedua baru dimulai. 

Asyik menyerang, lini pertahanan Port FC sempat kecolongan. Namun, PSMS tak berhasil memanfaatkannya. 

Hingga akhirnya, Port FC berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-54. Gol dicetak Issam Abdallah Saif Al Sabhi lewat sontekannya tepat di depan gawang, setelah menerima umpan tarik Lucas Tocantins dari sisi kiri pertahanan PSMS Medan. 

Tak lama usai gol tersebut, Port FC mulai mengganti sejumlah pemain. Klub Thailand itu mulai mengendurkan serangan. 

Di sisi lain, hal ini coba dimanfaatkan PSMS Medan untuk keluar menyerang. Namun, PSMS cukup kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. 

 

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Topik Artikel :
Port FC PSMS Medan
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