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Antar Persib Menang 1-0 atas Arema FC, Igor Tolic Masih Terbayang Bojan Hodak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |15:10 WIB
Antar Persib Menang 1-0 atas Arema FC, Igor Tolic Masih Terbayang Bojan Hodak
Antar Persib Menang 1-0 atas Arema FC, Igor Tolic Masih Terbayang Bojan Hodak (Dok Persib)
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JAKARTA - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026. Dalam laga melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2026), Persib menang 1-0. 

1. Tolic Raih Kemenangan Perdana

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkapkan perasaannya usai membawa tim asuhannya menang pada debutnya di turnamen pramusim tersebut. 

Meski sukses mempersembahkan kemenangan, pelatih asal Kroasia tersebut mengaku merasakan emosi yang bercampur aduk. Sebelumnya, Tolic terbiasa mendampingi pelatih Bojan Hodak sebagai asisten pelatih. Kini, seluruh tanggung jawab berada di pundaknya.

"Cukup menyenangkan. Kalau di ruang ganti, ya oke. Tapi ketika di sisi lapangan dan membalikkan badan, saya masih terbayangkan ada Bojan berjalan. Semakin banyak berada di sini, saya pikir saya bisa lebih baik," ujar Tolic usai pertandingan.

Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Perubahan peran dari asisten menjadi pelatih kepala bukan perkara mudah. Selama bekerja bersama Hodak sejak 2024, Tolic menjadi bagian penting dari tim kepelatihan yang sukses mengantarkan Persib meraih dua gelar juara secara beruntun. Pengalaman itulah yang kini menjadi bekal berharga dalam mengemban amanah baru.

Meski kini memimpin dari tepi lapangan, Tolic mengakui sosok Hodak masih sangat membekas dalam kesehariannya bersama Persib. Ia bahkan mengaku masih sering berkomunikasi dengan pelatih yang telah membawa Maung Bandung berjaya tersebut.

"Ya, saya merindukannya. Kami masih berbincang-bincang, hanya saja saya tidak mau mengganggunya. Jika dia menghubungi, kami selalu membicarakan Persib dan bagaimana dia sedang bersama keluarganya," ungkap Tolic.

 

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