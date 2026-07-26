Transparansi Bukan Sekadar Visi, Melihat Perkembangan Sepakbola Indonesia Lewat Piala Presiden 2026

JANTUNG sepakbola Indonesia kembali berdetak kendati musim baru 2026-2027 belum dimulai. Panggung turnamen sepakbola pramusim terbesar di Indonesia, Piala Presiden Elite 2026, resmi dibuka di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (25/7/2026).

Dua pertandingan Grup A yang mempertemukan klub-klub elite menjadi penanda turnamen pramusim itu dimulai. DPMM FC (Brunei Darussalam) versus Tampines Rovers (Singapura) menjadi laga pembuka pada sore hari atau pukul 15.30 WIB. Laga itu berakhir dramatis dengan skor sama kuat 2-2.

Maruarar Sirait (kanan) dan Erick Thohir bangga pembukaan Piala Presiden 2026 berjalan sukses. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antara Persib Bandung versus Arema FC pada pukul 19.45 WIB. Di depan puluhan ribu Bobotoh -sebutan suporter Persib, pasukan Igor Tolic mampu menekuk Arema FC dengan skor tipis 1-0.

Di sela duel sengit dalam dua pertandingan tersebut, tersaji upacara pembukaan yang disaksikan langsung oleh puluhan ribu pasang mata. Memang bukan panggung yang terhitung megah, tetapi kesederhanaan dan kreativitas tersaji dalam upacara pembukaan Piala Presiden Elite 2026.

1. Piala Presiden Elite 2026 Jadi Hiburan Rakyat

Animo tinggi masyarakat untuk menyaksikan langsung panggung hiburan rakyat bernama sepakbola tergambar di pembukaan Piala Presiden Elite 2026. Pada dua pertandingan pembuka, sebanyak tiket terjual habis dengan 23.756 penonton hadir langsung di dalam Stadion Si Jalak Harupat. Jumlah tersebut hanya kurang empat ribu dari kapasitas penonton untuk stadion yang berkisar 27.166 kursi.

Puluhan ribu Bobotoh serta Aremania -sebutan suporter Arema FC- yang hadir itu menyaksikan langsung pertunjukan musik yang dipadukan dengan atraksi bocah mengolah si kulit bundar. Ratusan anak-anak dari berbagai Sekolah Sepak Bola (SSB) menjadi aktor utama dalam upacara pembukaan tersebut.

Atraksi bocah ini menjadi bukti panitia Piala Presiden Elite 2026 bukan sekadar memberikan panggung, tapi memperlihatkan bagaimana masa depan sepakbola Indonesia terus berkembang. Pertunjukan tidak hanya ada di dalam stadion. Di luar, terlihat tenda-tenda Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih sibuk berjibaku dengan para pelanggan.

Denyut sepakbola Indonesia terasa hangat meski suhu udara Kabupaten Bandung hanya belasan derajat. Kesuksesan upacara pembukaan turnamen membuktikan bahwa transparansi bukan sekadar visi di Piala Presiden Elite 2026.

Publik bukan hanya membeli tiket untuk menyaksikan pertandingan dan upacara pembukaan, tetapi membayar kepercayaan terhadap turnamen pra-musim yang sudah memasuki edisi kedelapan. Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden Elite 2026, Maruarar Sirait, memastikan turnamen kali ini mengedepankan transparansi untuk hiburan rakyat.

“Kita berusaha yang terbaik untuk menjaga arahan Presiden Prabowo Subianto. Nomor satu, benar-benar transparan. Jadi kita diaudit oleh Price Waterhouse Coopers (PWC), ya, auditor yang levelnya internasional,” kata Maruarar Sirait kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026.

“Yang kedua, kita tidak menggunakan uang negara,” sambungnya.

Seperti kata Maruarar, dana penyelenggaraan turnamen ini sepenuhnya bersumber dari pihak pendukung yang menginginkan sepakbola Indonesia terus berkembang. Kolaborasi ini menghasilkan kepercayaan publik terhadap perkembangan sepak bola Indonesia.

“Karena kepercayaan nomor satu, transparansi nomor satu. Ya, ekosistemnya harus betul-betul kompak, sinergi; klub, manajer, yang punya klub, kemudian pelatih, pemain, suporter juga penting,” tutur Maruarar.