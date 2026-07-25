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Laga Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026 Resmi Dimulai, Ribuan Bobotoh Padati Jalak Harupat

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |20:01 WIB
Laga Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026 Resmi Dimulai, Ribuan Bobotoh Padati Jalak Harupat
Laga Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026 Resmi Dimulai. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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BANDUNG - Gelombang kedatangan ribuan suporter memadati area Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (25/7/2026) malam WIB. Mereka antusias hadir untuk menyaksikan laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persib Bandung kontra Arema FC.

Laga tersebut merupakan bagian dari dua laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026. Sebelum laga tersebut, ada DPMM FC versus Tampines Rovers yang berakhir dengan skor imbang 2-2 pada sore hari tadi.

Laga Persib versus Arema FC akan digelar pada pukul 19.30 WIB. Namun begitu, para suporter sudah memadati sekitaran Stadion Si Jalak Harupat sejak sore hari.

Menurut pantauan Okezone, suporter yang datang didominasi oleh Bobotoh -pendukung Persib- yang menjadi tuan rumah Grup A. Para suporter datang bersama keluarga, teman, hingga kekasih.

Para petugas pun sigap menyambut kedatangan suporter. Mereka mengarahkan para suporter untuk memasuki area sekitar Stadion Si Jalak Harupat, beberapa dari suporter bahkan sudah bisa masuk ke tribun.

Tsamara Amany di Piala Presiden 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Tsamara Amany di Piala Presiden 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Tiket Ludes Terjual

Ketua Panitia Pelaksana Piala Presiden 2026, Tsamara Amany, mengungkapkan puluhan ribu tiket telah terjual untuk laga kali ini. Dia berharap, penyelenggaraan kali ini berjalan lancar.

"Antusiasmenya luar biasa. Tiket terjual 24.000 penuh, dull, sold out. Kemudian juga dari segi keamanan, terima kasih kita sangat dibantu oleh aparat sipil, stewards-stewards kita ya, TNI, Polri mendukung kita," kata Tsamara kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (25/7/2026).

 

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