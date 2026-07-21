Bernardo Tavares Bongkar Kelemahan Persebaya Surabaya saat Ditahan PSIS Semarang 2-2

PELATIH Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkap sejumlah catatan evaluasi setelah timnya bermain imbang melawan PSIS Semarang 2-2 pada laga uji coba bertajuk 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 19 Juli 2026. Hasil tersebut dinilai menjadi bahan pembelajaran penting sebelum Persebaya Surabaya tampil di Piala Presiden 2026 dan Super League 2026-2027.

1. Pentingnya Laga Pramusim bagi Persebaya Surabaya

Menurut Bernardo Tavares, pertandingan pramusim memiliki peran penting mengukur kesiapan tim secara menyeluruh. Ia memanfaatkan laga tersebut untuk melihat perkembangan pemain setelah menjalani program latihan sejak awal pramusim.

Persebaya Surabaya gagal mengalahkan PSIS Semarang. (Foto: iLeague)

Pelatih asal Portugal itu menegaskan salah satu target utamanya adalah memberikan kesempatan bermain kepada sebanyak mungkin pemain. Dengan cara tersebut, tim pelatih dapat menilai kemampuan setiap pemain saat menghadapi tekanan pertandingan yang sebenarnya.

Bernardo Tavares menilai penampilan di sesi latihan belum tentu sama ketika pemain tampil di hadapan puluhan ribu pendukung. Karena itu, atmosfer pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi ukuran yang lebih akurat dalam melihat kesiapan skuad.

"Ini salah satu target dari pihak kami. Saya ingin melihat siapa pemain yang memiliki kapasitas untuk bermain di bawah tekanan. Karena mereka bisa berlatih dua-tiga kali, tapi di sini, di GBT dengan lingkungan seperti ini, semuanya sangat berbeda," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (20/7/2026).

Persebaya Surabaya sebenarnya sempat menguasai jalannya pertandingan setelah unggul dua gol atas PSIS Semarang. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan hingga pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 2-2.