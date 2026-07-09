Igor Tolic Ungkap Target Persib Bandung di Piala Presiden 2026

Igor Tolic tak pasang target tinggi untuk Persib Bandung di Piala Presiden 2026. (Foto: Persib.co.id)

PERSIB Bandung tidak mengusung target tinggi di ajang Piala Presiden 2026. Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan memaksimalkan ajang tersebut untuk persiapan menyambut musim 2026-2027.

Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur. Ajang tersebut digelar pada 25 Juli-6 Agustus 2026.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)

1. Persiapan Fisik Pemain Persib Bandung

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menegaskan staf pelatih tidak memberikan ekspektasi tinggi kepada para pemain di Piala Presiden 2026. Pasalnya, Igor Tolic hanya akan memaksimalkan membentuk kekuatan tim kebanggaan warga Jawa Barat tersebut.

"Kami tidak memiliki ekspektasi apa pun di Piala Presiden. Kami akan mencoba menjadikannya sebagai bagian dari periode persiapan kebugaran fisik pemain," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (9/7/2026).

2. Jadwal Padat Persib Bandung

Di musim 2026-2027, Persib Bandung dihadapkan pada jadwal kompetisi yang sangat padat karena mengikuti empat ajang. Empat ajang itu adalah Super League, League Cup, AFC Champions League Two, dan ASEAN Club Championship.

"Target utama bagi kami adalah siap menghadapi pertandingan-pertandingan AFC Champions League Two, yaitu untuk siap menghadapi empat kompetisi lainnya," kata suksesor Bojan Hodak tersebut.