Hasil Drawing Piala Presiden 2026: Persib Bandung Lawan Tampines Rovers, Persija Jakarta Jumpa Persebaya Surabaya

Simak hasil drawing Piala Presiden 2026 yang akan diikuti oleh delapan klub (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Hasil Drawing Piala Presiden 2026 sudah diketahui. Kota Bandung, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, menjadi tuan rumah dalam ajang pramusim yang akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus.

Sebanyak delapan tim akan ambil bagian dalam Piala Presiden 2026, dengan rincian lima klub lokal dan tiga klub luar negeri. Kelima klub lokal tersebut adalah Persebaya, Persib, Arema FC, Persija, dan PSMS Medan.

Sementara tiga klub luar berasal dari Asia Tenggara adalah Port FC (Thailand), Tampines Rovers (Singapura), dan DPMM FC (Brunei Darussalam). Jumlah peserta yang mengikuti turnamen kali ini berbeda dengan edisi sebelumnya.

1. Penambahan Jumlah Kontestan

Pada edisi sebelumnya, turnamen diikuti oleh enam tim yakni Persib, Arema FC, Dewa United, Oxford United (Inggris), Port FC, dan Liga Indonesia All-Star. Edisi 2025 Port FC keluar sebagai juara setelah mengalahkan Oxford United dengan skor tipis 2-1.

Penambahan jumlah peserta tentu akan membuat turnamen lebih menarik. Pada turnamen kali ini, kedelapan tim akan dibagi dalam dua grup.

Grup A akan dihuni oleh Persib, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers. Sedangkan Grup B akan diisi oleh Persebaya, Persija, PSMS Medan, dan Port FC.

Di Grup A, semua pertandingan fase grup akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Sementara Grup B akan melangsungkan pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.

Piala Presiden 2026 menjadi edisi kedelapan penyelenggaraan. Arema FC menjadi tim dengan gelar terbanyak yakni empat titel, disusul oleh Persib (2015), Persija (2018), dan Port FC (2025) dengan masing-masing satu gelar.