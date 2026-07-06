Hasil Timnas Meksiko vs Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026: Hujan Gol, The Three Lions Lolos Perempatfinal!

Timnas Inggris menang dramatis 3-2 atas Meksiko di 16 besar Piala Dunia 2026. (Foto: X/@england)

TIM Nasional (Timnas) Inggris menang 3-2 atas Meksiko di 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City pada Senin (6/7/2026) pagi WIB. Gol-gol The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dicetak Jude Bellingham pada menit 36 dan 38, serta Harry Kane (60’).

Sementara itu, gol-gol El Tri -julukan Timnas Meksiko- dilesakkan Julian Quionones pada menit (42’) dan Raul Jimenez (69’). Berkat kemenangan ini, Timnas Inggris lolos ke perempatfinal Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris lolos perempatfinal Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@england)

Di perempatfinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 WIB, Inggris akan menantang Norwegia. The Vikings -julukan Norwegia- lolos ke perempatfinal setelah menang 2-1 atas tim kuat Brasil.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

El Tri -julukan Timnas Meksiko- benar-benar dominan dalam laga ini. Penguasaan bola skuad asuhan Javier Aguirre mencapai 60 persen, berbanding 40 persen milik Inggris.

Tak hanya menguasai bola, Meksiko juga aktif membangun serangan. Hingga menit 30 mereka mencetak dua shot on target, namun dapat digagalkan kiper Timnas Inggris Jordan Pickford.

Lebih banyak ditekan, Timnas Inggris justru unggul lebih dulu. Memanfaatkan umpan silang Bukayo Saka, sundulan Jude Bellingham membobol gawang Meksiko kawalan Raul Rangel.

Dua menit berselang, Timnas Inggris menggandakan keunggulan. Sepakan Jude Bellingham memanfaatkan assist Harry Kane gagal diamankan Raul Rangel. Inggris unggul 2-0 atas Meksiko.

Tak mau malu di kandang sendiri, Meksiko melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Inggris. Di menit 43, mereka mencetak gol yang mempertipis kedudukan lewat sepakan Julian Quinones, memanfaatkan kesalahan bek Timnas Inggris Ezri Konsa yang salah melakukan clearance.

Setelah gol pembuka, Meksiko terus menekan Inggris. Raul Jimenez dan beberapa pemain lain mengancam gawang Inggris. Namun, beruntung Inggris memiliki kiper sekelas Jordan Pickford. Inggris unggul 2-1 atas Meksiko di babak pertama.