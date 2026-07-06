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Rekam Jejak Zlatko Runje, Asisten Pelatih Igor Tolic di Persib Bandung 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |00:04 WIB
Rekam Jejak Zlatko Runje, Asisten Pelatih Igor Tolic di Persib Bandung 
Rekam Jejak Zlatko Runje, Asisten Pelatih Igor Tolic di Persib Bandung  (Dok Persib)
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JAKARTA - Rekam jejak asisten pelatih baru Persib Bandung, Zlatko Runje, menarik diulas. Ternyata, Runje pernah berkarier di klub besar Liga Kroasia, Hajduk Split. 

1. Rekam Jejak Zlatko Runje

Zlatko Runje diplot sebagai asisten pelatih Igor Tolic. Ia dikontrak Persib Bandung dengan durasi satu tahun. 

Sebelum mendarat di Persib Bandung, Zlatko Runje telah malang melintang di sejumlah klub Eropa. Runje yang merupakan mantan penjaga gawang memiliki lisensi UEFA A Coaching Licence serta UEFA A Goalkeeping Coaching Licence. 

Setelah mengakhiri karier profesional sebagai pemain bersama NK Hrvace pada 2015, Runje memulai kiprahnya sebagai pelatih kiper di akademi Hajduk Split untuk kelompok usia U-17 dan U-19. Ia kemudian melanjutkan perannya di Hajduk Split II hingga akhirnya bergabung dengan tim utama pada 2020.

Pengalamannya kemudian berlanjut di berbagai kompetisi internasional. Ini termasuk sebagai pelatih kiper Wadi Degla SC di Mesir pada 2022 dan FC Sheriff Tiraspol di Moldova pada 2024. 

Pada musim 2025-2026, Runje dipercaya menjadi asisten pelatih FC Ballkani, salah satu klub papan atas Kosovo yang tampil konsisten di kompetisi domestik maupun Eropa.

 

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Topik Artikel :
Igor Tolic Persib Bandung
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