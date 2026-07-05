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Gabriel Mutombo Pilih Nomor Punggung Peninggalan Layvin Kurzawa di Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |17:18 WIB
Gabriel Mutombo Pilih Nomor Punggung Peninggalan Layvin Kurzawa di Persib Bandung
Gabriel Mutombo Kupa memilih nomor punggung 3 (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Gabriel Mutombo Kupa, memilih nomor punggung 3. Angka itu sebelumnya dipakai oleh Layvin Kurzawa di paruh kedua musim 2025-2026.

Saat di Ratchaburi, Mutombo mengenakan nomor punggung 2. Namun, angka tersebut sudah punya pemilik di skuad Maung Bandung yakni Eliano Reijnders.

1. Tidak Bertuan

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung

Sementara itu, nomor punggung 3 tak bertuan sepeninggal Kurzawa. Bek berpaspor Prancis itu memang tidak melanjutkan kariernya di Persib.

Mutombo mengatakan pemilahan nomor itu tak ada kaitannya dengan Kurzawa. Ia memang sempat sedikit berinteraksi dengan kompatriotnya tersebut saat Persib melawan Ratchaburi di AFC Champions League 2 2025-2026.

"Saya hanya sempat berbicara sedikit saja dengan Layvin, saat kami bertanding di Ratchaburi. Saya pilih nomor 3 karena itu identik dengan pemain belakang," kata Mutombo dilansir dari laman Persib, Minggu (5/7/2026).

 

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