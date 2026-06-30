Manajemen Ungkap Proses Persib Bandung Rekrut Gabriel Mutombo dari Ratchaburi FC

BANDUNG – Persib Bandung resmi mendatangkan Gabriel Mutombo Kupa dari Ratchaburi FC. Pemain berpaspor Prancis itu jadi rekrutan pertama Maung Bandung jelang Super League 2026-2027.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan menyatakan, tidak kesulitan untuk mendatangkan Mutombo. Ia didatangkan untuk menjawab kebutuhan tim untuk di kompetisi domestik maupun level Asia.

1. Pengganti Federico Barba

Mutombo diproyeksikan untuk mengisi posisi bek tengah yang sebelumnya ditinggalkan Federico Barba. Adhitia menjelaskan, perekrutan sang pemain merupakan rekomendasi langsung tim pelatih.

Mereka meyakini Mutombo sebagai bagian dari kebutuhan teknis tim menghadapi padatnya agenda kompetisi musim depan. Proses perekrutan pun berjalan lancar tanpa ada kendala.

“Tim pelatih merekomendasikan Gabriel Mutombo untuk mengisi kebutuhan di sektor bek tengah,” kata Adhitia dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (30/6/2026).

“Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim sporting kemudian bergerak melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak pemain. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan dengan baik hingga tercapai kesepakatan," imbuhnya.