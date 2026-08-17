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Bantai Sabah FC 3-0, Marc Klok Tegaskan Persib Bandung Masih Berproses Bangun Tim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |01:01 WIB
Bantai Sabah FC 3-0, Marc Klok Tegaskan Persib Bandung Masih Berproses Bangun Tim
Persib Bandung terus matangkan persiapan jelang Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/persib)
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GIANYAR Persib Bandung sukses memetik kemenangan telak dengan skor 3-0 saat menghadapi Sabah FC dalam rangkaian turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026. Pertandingan uji coba yang menjadi bagian dari persiapan Maung Bandung tersebut dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu 15 Agustus 2026.

Gelandang andalan Persib, Marc Klok, menegaskan hasil positif ini bukanlah satu-satunya hal yang paling utama dalam agenda pramusim tim. Menurutnya, proses adaptasi dan penerapan taktik pelatih di atas lapangan jauh lebih krusial untuk membangun kekompakan skuad menyongsong musim 2026-2027.

1. Proses Membangun Tim

Persiapan yang dijalani oleh Persib sejauh ini dinilai berjalan sangat baik dan sesuai dengan koridor program pramusim yang telah tersusun rapi. Kehadiran turnamen ini dimanfaatkan secara maksimal oleh anak asuh Igor Tolic untuk mengukur kesiapan fisik dan taktik.

"Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang bagaimana kami saling mengenal satu sama lain. Ini tentang apa yang kami lakukan di latihan dapat diimplementasikan di pertandingan," kata Klok dilansir dari laman Persib, Senin (17/8/2026).

Persib vs Sabah FC (@persib)
Persib vs Sabah FC (@persib)

"Memang selalu menyenangkan untuk menang. Tapi kami sedang membangun tim," tambahnya.

 

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