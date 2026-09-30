Kickoff PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Dimajukan Jadi Sore Hari

YOGYAKARTA – Panitia Pelaksana Pertandingan PSIM Yogyakarta resmi mengubah jadwal pertandingan pekan keempat Super League 2026-2027 melawan Persija Jakarta. Duel yang berlangsung di Stadion Sultan Agung (SSA), Yogyakarta, Sabtu 10 Oktober 2026 tersebut akan dimulai pukul 15.30 WIB.

Waktu kickoff atau sepak mula tersebut lebih cepat dari jadwal sebelumnya yang ditetapkan pada pukul 19.00 WIB. Penyesuaian dilakukan setelah melalui koordinasi antara panitia pelaksana, kepolisian, dan operator kompetisi.

Perubahan jadwal itu telah disahkan operator liga, I.League, melalui dokumen Circular Penyesuaian Jadwal Kompetisi Super League 2026-2027. Dokumen bernomor 1048/LI-KOM/IX/2026 tersebut diterbitkan pada 26 September 2026.

1. Dukung Kelancaran

Ketua Panpel PSIM Yogyakarta, Ermantino Handokomulyo mengatakan, perubahan waktu pertandingan merupakan hasil kesepakatan bersama dengan pihak terkait. Penyesuaian dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keamanan pertandingan.

“Panpel PSIM bersama Kepolisian dan operator liga telah sepakat untuk menyesuaikan jadwal kickoff laga kandang melawan Persija Jakarta pada 10 Oktober 2026, dari semula pukul 19.00 WIB menjadi 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung,” ungkap Ermantino dilansir dari laman resmi i.League, Rabu (30/9/2026).

“Keputusan ini merupakan langkah proaktif dan komitmen bersama untuk memastikan pertandingan dapat dihadiri langsung oleh suporter dengan standar keamanan, pengawasan, dan kenyamanan yang maksimal,” sambungnya.

2. Koordinasi

Koordinasi antara manajemen PSIM Yogyakarta, kepolisian, dan operator kompetisi I.League terus dilakukan untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Kolaborasi antarpihak diarahkan agar seluruh aspek penyelenggaraan laga di Stadion Sultan Agung dapat berjalan sesuai ketentuan.

Panpel PSIM Yogyakarta juga mengapresiasi komunikasi yang telah terjalin sejak tahap awal pembahasan perubahan jadwal. Ermantino menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bantul yang turut mendukung persiapan pertandingan.

“Alhamdulillah, kami mengucap syukur dan kami mengapresiasi pihak Kepolisian, khususnya Polres Bantul dan Polda DIY, serta Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dispora Kabupaten Bantul atas sinergi yang terbangun dengan sangat baik, sehingga laga besar ini tetap bisa dinikmati oleh para suporter dan masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya,” ujar Ermantino.