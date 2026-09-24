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Persija Jakarta Menggila di 3 Laga Awal Super League 2026-2027, Ardhi Tjahjoko Minta Macan Kemayoran Tetap Lapar

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |02:01 WIB
Persija Jakarta Menggila di 3 Laga Awal Super League 2026-2027, Ardhi Tjahjoko Minta Macan Kemayoran Tetap Lapar
Persija Jakarta tampil luar biasa di awal Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA Persija Jakarta mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan catatan impresif setelah menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan. Kendati demikian, Manajer Persija, Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko, mengingatkan skuad Macan Kemayoran agar tidak cepat berpuas diri dengan tren positif tersebut.

Hingga saat ini, klub kebanggaan ibu kota sukses mengantongi sembilan poin penuh dari tiga pertandingan perdana. Penampilan gemilang dari Alexander Jeremejeff dan kolega membawa Persija mencatatkan start terbaik di awal musim kompetisi domestik.

1. Catatan Positif dan Peringatan untuk Pemain

Tiga kemenangan beruntun tersebut diraih saat Macan Kemayoran sukses menaklukkan Borneo FC dengan skor 1-0, membungkam Persib Bandung 2-1, serta mengamankan poin penuh atas Java United FC. Manajemen menilai hasil ini menjadi modal berharga untuk mengarungi sisa musim.

ardhi tjahjoko foto persija
ardhi tjahjoko foto persija

Kendati mencatatkan rekor kemenangan tiga pekan pertama yang belum pernah diraih sebelumnya di era Indonesia Super Liga, evaluasi tetap ditekankan agar tim tidak kehilangan fokus menghadapi jadwal yang masih panjang.

“Tapi, tiga kemenangan ini tidak boleh membuat para pemain bereuforia berlebihan. Masih ada kelemahan-kelemahan yang harus terus diperbaiki, baik itu individu maupun dalam organisasi permainan," kata Ardhi dilansir dari laman resmi I.League, Kamis (24/9/2026).

"Jadi, pemain harus tetap lapar untuk meraih kemenangan keempat, kelima, dan seterusnya. Jangan puas dengan pencapaian saat ini,” tambahnya.

 

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