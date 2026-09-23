Kata-Kata Marselino Ferdinan Usai Resmi Gabung Persija Jakarta

MARSELINO Ferdinan resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat dengan kontrak selama dua musim!

Persija mendatangkan Marselino dengan status bebas transfer. Sebab, kontraknya bersama Oxford United baru saja habis pada 30 Juni 2026.

1. Senang Jadi Bagian Persija Jakarta

Eks pemain Persebaya Surabaya itu mengaku sangat senang dapat menjadi bagian dari Skuad Macan Kemayoran. Ia akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya saat sudah kembali ke lapangan karena masih pemulihan cedera.

“Yang pasti sekarang saya melihat tim yang bener-benar serius dan bisa memaksimalkan potensi saya. Saat kondisi seperti ini fokus saya mengembalikan performa dan fitness saya. Persija lah tim yang terbaik untuk saya kedepannya,” kata Marselino dalam keterangan resmi, Rabu (23/9/2026).

“Saya akan selalu memberikan yang terbaik dan berharap kami bisa juara bersama di tahun ini. Dengan komposisi pemain dan pelatih sekarang, kami optimistis bisa meraihnya,” tambah pemain kelahiran Jakarta itu.

Perjalanan karier Marselino tumbuh melalui tempaan Persebaya junior hingga akhirnya menembus skuad senior pada 2021–2023. Setelah itu, ia melanjutkan karier ke Belgia dengan memperkuat KMSK Deinze hingga 2024.