Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kata-Kata Marselino Ferdinan Usai Resmi Gabung Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |18:26 WIB
Kata-Kata Marselino Ferdinan Usai Resmi Gabung Persija Jakarta
Simak kata-kata Marselino Ferdinan usai resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat dengan kontrak selama dua musim!

Persija mendatangkan Marselino dengan status bebas transfer. Sebab, kontraknya bersama Oxford United baru saja habis pada 30 Juni 2026.

1. Senang Jadi Bagian Persija Jakarta

Marselino Ferdinan resmi gabung Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

Eks pemain Persebaya Surabaya itu mengaku sangat senang dapat menjadi bagian dari Skuad Macan Kemayoran. Ia akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya saat sudah kembali ke lapangan karena masih pemulihan cedera.

“Yang pasti sekarang saya melihat tim yang bener-benar serius dan bisa memaksimalkan potensi saya. Saat kondisi seperti ini fokus saya mengembalikan performa dan fitness saya. Persija lah tim yang terbaik untuk saya kedepannya,” kata Marselino dalam keterangan resmi, Rabu (23/9/2026).

“Saya akan selalu memberikan yang terbaik dan berharap kami bisa juara bersama di tahun ini. Dengan komposisi pemain dan pelatih sekarang, kami optimistis bisa meraihnya,” tambah pemain kelahiran Jakarta itu.

Perjalanan karier Marselino tumbuh melalui tempaan Persebaya junior hingga akhirnya menembus skuad senior pada 2021–2023. Setelah itu, ia melanjutkan karier ke Belgia dengan memperkuat KMSK Deinze hingga 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/49/3243742/persija_jakarta_resmi_mengumumkan_bergabungnya_marselino_ferdinan_dengan_kontrak_dua_musim-GhFL_large.jpg
Breaking News: Marselino Ferdinan Resmi Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/49/3243736/akankah_persija_jakarta_meresmikan_marselino_ferdinan-Q0ja_large.jpg
Lempar Kode, Persija Jakarta Resmikan Marselino Ferdinan Jelang Penutupan Bursa Transfer?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/49/3243701/borneo_fc_membawa_modal_dukungan_baru_untuk_berjuang_di_super_league_2026_2027-n4HZ_large.jpeg
Borneo FC Bawa Modal Dukungan Baru untuk Berjuang di Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/49/3243694/igor_tolic-r1QX_large.jpg
Dua Bintang Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia, Igor Tolic Doakan Garuda Juara FIFA ASEAN Cup 2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/23/51/1752809/hasil-asian-games-2026-fajarfikri-menang-indonesia-imbangi-thailand-11-omv.webp
Hasil Asian Games 2026: Fajar/Fikri Menang, Indonesia Imbangi Thailand 1-1
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/22/leo_rolly_carnandodaniel_marthin_takluk_dari_aaro.jpg
Sempat Terpuruk, Leo/Daniel Bangkit Antar Indonesia ke Final Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement