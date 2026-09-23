Breaking News: Marselino Ferdinan Resmi Gabung Persija Jakarta

Persija Jakarta resmi mengumumkan bergabungnya Marselino Ferdinan dengan kontrak dua musim (Foto: Instagram/@persija)

JAKARTA – Persija Jakarta resmi mengumumkan bergabungnya Marselino Ferdinan dengan kontrak dua musim. Ia direkrut tepat jelang penutupan bursa transfer Super League 2026-2027.

Kabar bergabungnya Marselino dengan Persija sudah berembus sejak beberapa waktu lalu. Apalagi, kontraknya bersama Oxford United dipastikan habis pada 30 Juni 2026.

1. Maksimalkan Potensi

Kode unggahan Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

Tapi, setelah tertunda beberapa waktu, Persija akhirnya mengumumkan kedatangan Marselino. Pemain berusia 22 tahun itu yakin Macan Kemayoran bisa membantunya memaksimalkan potensi.

“Yang pasti sekarang saya melihat tim yang bener-benar serius dan bisa memaksimalkan potensi saya,” kata Marselino, dikutip dari keterangan resmi klub, Rabu (23/9/2026).

2. Pulih dari Cedera

Namun, Marselino datang di tengah proses pemulihan cedera. Eks Persebaya Surabaya itu berjanji untuk fokus mengembalikan kebugaran dan siap memberikan yang terbaik ketika sudah pulih.

“Saat kondisi seperti ini fokus saya mengembalikan performa dan fitness saya. Persija lah tim yang terbaik untuk saya ke depannya,” kata Marselino.