Lempar Kode, Persija Jakarta Resmikan Marselino Ferdinan Jelang Penutupan Bursa Transfer?

PERSIJA Jakarta melempar kode keras lewat akun Instagram resminya @persija, Rabu (23/9/2026). Mereka diyakini akan mengumumkan Marselino Ferdinan tepat di penutupan bursa transfer Super League 2026-2027.

Ya, Bursa Transfer Super League 2026-2027 akan ditutup pada malam nanti. Persija disebut akan memberikan kejutan di menit-menit akhir yang terlihat dari kode di akun Instagram.

1. Bola dan Bangku

Kode unggahan Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

Dalam unggahan itu, Persija menampilkan bola, bangku, dan air minum dalam kemasan. Ketiga elemen itu seperti sangat berkaitan erat dengan Marselino saat membela Timnas Indonesia beberapa waktu lalu.

"Sesuatu yang ikonik akan datang," tulis Persija, dikutip Rabu (23/9/2026).

2. Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi

Jika diingat, Marselino melakukan selebrasi duduk di kursi ball boy pinggir lapangan dan menginjak bola setelah mencetak gol kedua (brace) ke gawang Timnas Arab Saudi. Laga tersebut dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 19 November 2024.