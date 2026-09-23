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Gagal Amankan Poin saat Jamu Garudayaksa FC, Persebaya Surabaya Siap Evaluasi Besar-besaran

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |02:01 WIB
Gagal Amankan Poin saat Jamu Garudayaksa FC, Persebaya Surabaya Siap Evaluasi Besar-besaran
Persebaya Surabaya siap berbenah usai gagal kalahkan Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
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SURABAYA - Hasil imbang yang diraih Persebaya Surabaya kala menjamu Garudayaksa FC memicu pembenahan besar-besaran di dalam skuad. Sang juru taktik, Bernardo Tavares, menegaskan timnya harus segera melakukan evaluasi menyeluruh agar hasil kurang memuaskan tersebut tidak kembali terulang pada laga-laga mendatang.

Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang saat menjamu Garudayaksa FC 1-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027, Sabtu 19 September 2026 lalu. Hasil tersebut membuat Bajul Ijo mengoleksi lima poin dan menempati posisi ketujuh klasemen sementara.

Bernardo Tavares tidak ingin hasil imbang tersebut berlarut-larut. Dia meminta Francisco Rivera dan kawan-kawan segera mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

1. Alihkan Fokus ke Laga Tandang

Persebaya dijadwalkan bertandang menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat setelah jeda internasional. Laga itu akan digelar di Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 9 Oktober 2026 mendatang.

“Kini, kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober, guna mencoba meraih kembali dua poin yang hilang melalui laga tandang,” kata Tavares dilansir dari laman resmi I.League, Rabu (23/9/2026).

Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)
Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)

Tavares menilai Persebaya memiliki peluang untuk meraih kemenangan ketika menghadapi Garudayaksa FC. Namun, sejumlah peluang yang didapat tidak mampu dimaksimalkan menjadi gol tambahan.

“Sekarang kita harus berjuang untuk bermain tandang dan mengumpulkan tiga poin di laga tandang. Karena menurut saya kami menciptakan peluang mencetak gol untuk mendapatkan tiga poin. Mereka hanya memiliki satu peluang di babak kedua,” jelas pelatih berlisensi UEFA Pro itu.

 

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