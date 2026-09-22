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Kronologi Shin Tae-yong Disebut Pendatang oleh Ofisial Java United saat Pimpin Persija Jakarta

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |05:59 WIB
Kronologi Shin Tae-yong Disebut Pendatang oleh Ofisial Java United saat Pimpin Persija Jakarta
Shin Tae-yong disebut pendatang oleh salah satu ofisial Java United. (Foto: Instagram/@futboll_indonesiaa)
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KRONOLOGI Shin Tae-yong disebut pendatang oleh ofisial Java United saat memimpin Persija Jakarta akan diulas Okezone. Persija Jakarta menjamu Java United di tempat netral, yakni di Stadion Kapten I Wayang Dipta Gianyar, Bali, dalam lanjutan pekan ketiga Super League 2026-2027 pada Sabtu 19 September 2026 malam WIB.

Dalam laga tersebut, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang 1-0 lewat gol Arlyansyah Abdulmanan pada menit 13. Namun, terlepas dari kemenangan di atas, sempat ada beberapa friksi di laga tersebut yang kemudian viral di media sosial.

Shin Tae-yong mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari staff Java United. (Foto: Instagram/@futboll_indonesiaa)
Shin Tae-yong mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari staff Java United. (Foto: Instagram/@futboll_indonesiaa)

1. Kronologi Kejadian

Kejadian bermula dari salah satu pemain Persija Jakarta yang mengalami cedera. Salah satu pemain Persija Jakarta pun membuang bola keluar lapangan agar sang rekan mendapatkan perawatan dari tim media.

Namun, saat pertandingan dimulai kembali, kubu Java United tidak mengembalikan si kulit bulat kepada Persija Jakarta sebagai tanda fair play. Java United justru memanfaatkan bola itu untuk melancarkan serangan ke arah pertahanan Macan Kemayoran.

Tindakan itu pun memicu kemarahan di kubu Persija Jakarta. Adu argumen pecah di pinggir lapangan atau area teknikal. Di tengah keributan itu, salah satu ofisial Java United berteriak kepada Shin Tae-yong serta tim pelatih Persija Jakarta seperti berikut: "Kamu di sini itu pendatang! Ini daerah saya!".

2. Banyak yang Tak Terima

Di media sosial, banyak yang tak terima dengan ucapan ofisial Java United kepada Shin Tae-yong. Mereka kesal karena telah menyerang Shin Tae-yong, pelatih yang telah memberikan banyak prestasi untuk Timnas Indonesia.

 

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