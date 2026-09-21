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Cetak Gol Penentu Kemenangan Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan Bertekad Terus Tampil Impresif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |01:01 WIB
Cetak Gol Penentu Kemenangan Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan Bertekad Terus Tampil Impresif
Pemain Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan (kanan). (Foto: Media Persija)
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BALI - Winger muda Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan, akhirnya pecah telur setelah mencetak gol pertamanya di Super League 2026-2027. Gol tunggal tersebut menjadi penentu kemenangan 1-0 Macan Kemayoran saat menjajal kekuatan Java United pada pekan ketiga kompetisi, Sabtu 19 September 2026.

Pertandingan sengit antara kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Arlyansyah mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-13 usai memanfaatkan umpan matang dari Kerim Memija.

1. Hasil Kerja Keras Kolektif Tim

Arlyansyah mengaku sangat bahagia bisa membuka keran golnya pada musim ini. Meski demikian, pemain bernomor punggung tersebut menegaskan bahwa raihan tiga poin tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen skuad Macan Kemayoran.

"Untuk gol, tentu saya merasa senang bisa mencetak gol. Mungkin itu semua merupakan hasil kerja keras dari seluruh tim," kata Arlyansyah usai laga, dikutip Senin (21/9/2026).

Arlyansyah Abdulmanan cetak gol di laga Persija Jakarta vs Java United (Foto: Instagram/@persija)
Arlyansyah Abdulmanan cetak gol di laga Persija Jakarta vs Java United (Foto: Instagram/@persija)

2. Ogah Berpuas Diri

Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan tak ingin cepat puas dengan penampilannya saat membungkam Java United. Ia bertekad untuk terus mengevaluasi diri agar bisa memberikan kontribusi lebih besar pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

 

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