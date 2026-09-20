Hasil Babak Pertama Persijap vs Persib : Imbang 1-1

JAKARTA - Persijap Jepara dan Persib Bandung masih imbang 1-1 di babak pertama pekan ketiga Super League 2026-2027. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK), Jepara, Minggu (20/9/2026).

Jalanny Laga

Persijap dan Persib langsung menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha melancarkan serangan.

Persijap berhasil unggul lebih dahulu atas Persib pada menit ke-13. Kepastian itu setelah Ruiz Lopez dengan tenang mengeksekusi penalti.

Pada menit ke-21, Persib berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Thom Haye. Kedudukan pun imbang menjadi 1-1.

Tim asuhan Igor Tolic cukup mendominasi jalannya laga atas tim tuan rumah. Hal itu ditandai Persib terus mengurung pertahanan Persib sampai ke-35.

Persijap perlahan berusaha keluar dari tekanan Skuad Maung Bandung -julukan Persib-. Namun, Persijap masih kesulitan menembus lini pertahanan lawan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Persijap masih imbang melawan Persib dengan skor 1-1.