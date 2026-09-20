Bhayangkara FC Akhirnya Raih Kemenangan Pertama Musim Ini, Pelatih Oscar Bruzon Puas

Bhayangkara FC Akhirnya Raih Kemenangan Pertama Musim Ini, Pelatih Oscar Bruzon Puas (Instagram/@bhayangkarafc)

BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC meraih kemenangan pertama pada Super League 2026-2027. Tiga poin diraih usai Bhayangkara FC mengalahkan Isenmulang Kalteng FC.

1. Bhayangkara FC Kalahkan Isenmulang

Pertandingan tersebut digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9/2026). Dalam pertandingan itu, Bhayangkara FC menang 2-0 atas Isenmulang Kalteng FC.

Gol Bhayangkara FC dicetak Allano Brendon pada menit ke-56 dan Teuku Muhammad Ichsan pada menit ke-90+5.

Atas hasil ini, The Guardian of Saburai telah mengumpulkan 5 poin dari 3 pertandingan.

Pelatih Bhayangkara FC, Oscar Bruzon senang dengan kemenangan tersebut.

“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tujuan kami meraih poin dan membuat clean sheet. Dan saya bersyukur meraih tiga poin dan clean sheet,” kata Oscar usai pertandingan, melansir laman ileague, Minggu (20/9/2026).

Bhayangkara FC vs Isenmulang Kalteng FC (Dok Instagram/@bhayangkarafc)

“Saya senang dengan hasil ini. Anak-anak tampil bagus dan membuat permainan menjadi sangat bagus,” ujarnya.

Menurut Oscar, kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC bukanlah hal mudah. Apalagi saat babak pertama, Bhayangkara FC harus mengganti formasi.