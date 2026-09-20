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Persija Kalahkan Java United 1-0, Shin Tae-yong Minta Anak Asuhnya Lebih Tajam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |15:03 WIB
Persija Kalahkan Java United 1-0, Shin Tae-yong Minta Anak Asuhnya Lebih Tajam
Persija Kalahkan Java United 1-0, Shin Tae-yong Minta Anak Asuhnya Lebih Tajam (Dok Persija)
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JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, meminta anak asuhnya bisa tampil lebih tajam. Hal itu ia ungkapkan usai Persija Jakarta mengalahkan Java United dengan skor 1-0. 

1. Persija Kalahkan Java United

Kedua tim bertemu dalam pekan ketiga Super League 2026-2027. Laga itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu (19/9/2026) malam. 

Pada pertandingan itu, Persija Jakarta berhasil unggul cepat pada menit ke-13. Arlyansyah Abdulmanan berhasil mencetak gol lewat sontekan usai menerima umpan tarik mendatar dari Kerim Memija. 

Usai gol itu, Persija Jakarta sebenarnya memiliki sejumlah peluang. Baik melalui sepakan dari luar kotak penalti maupun peluang dari dalam kotak penalti. 

Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

Namun, hingga peluit panjang tanda pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Atas hasil ini, Persija Jakarta duduk di peringkat 2 klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan raihan sempurna 9 poin. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu kalah selisih gol dari Madura United yang kini berada di puncak klasemen dengan 9 poin. 

Madura United telah mencetak 7 gol berbanding 2 kebobolan. Sementara Persija Jakarta mencetak 4 gol dan satu kali kemasukan. 

Usai pertandingan, pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

“Para pemain kami bekerja dengan sangat baik dan sampai akhir tidak kehilangan konsentrasi serta menang. Jadi saya sangat ingin memuji mereka dan berkata bagus," ujarnya, melansir laman Persija, Minggu (20/9/2026). 

 

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Topik Artikel :
Shin Tae-yong Persija Jakarta
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