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Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027: Arlyansyah Abdulmanan Bawa Macan Kemayoran Memimpin 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |19:53 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027: Arlyansyah Abdulmanan Bawa Macan Kemayoran Memimpin 1-0
Persija Jakarta unggul 1-0 atas Java United berkat gol Arlyansyah Abdulmanan (Foto: Instagram/@persija)
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GIANYAR – Hasil babak pertama Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Macan Kemayoran.

Gol Persija di babak pertama dicetak oleh Arlyansyah Abdulmanan (13’). Tuan rumah bermain dominan meski hanya bisa mencetak satu gol.

pERSIJA BRISBANE

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta bermain ofensif sejak awal pertandingan babak pertama. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menekan lewat serangan kombinasi dari tengah dan sisi sayap.

Dengan skema 3-4-3, Persija mengandalkan kreativitas Kyohei Yoshino dan kecepatan Arlyansyah Abdulmanan. Pada menit ke-13, gawang Java United FC akhirnya bergetar.

Adalah Arlyansyah Abdulmanan (13') yang sukses memanfaatkan umpan matang dari Kerim Memija. Gol berawal dari pergerakan apik Memija di sisi kiri pertahanan Java United FC.

Dia kemudian mengirim umpan datar tepat ke mulut gawang lawan. Bola yang meluncur deras langsung disambar Arlyansyah Abdulmanan yang lepas dari kawalan. 

Selepas gol itu, Persija terus menekan dengan serangan masif. Java United FC yang mengandalkan serangan balik cepat tak bisa berbuat banyak.

Kombinasi umpan panjang dan mendatar selalu bisa dipatahkan oleh lini pertahanan Persija. Akhirnya, Persija berhasil menutup laga babak pertama dengan keunggulan 1-0.

 

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