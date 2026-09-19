Java United Belum Menang, Shin Tae-yong Ingin Persija Jakarta Manfaatkan Situasi

Shin Tae-yong ingin Persija Jakarta manfaatkan situasi Java United yang belum pernah menang (Foto: Persija Jakarta)

GIANYAR – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, sadar Java United belum pernah menang di Super League 2026-2027. Karena itu, ia ingin Macan Kemayoran memanfaatkan situasi tersebut untuk meraih poin penuh.

Laga Persija Jakarta vs Java United itu merupakan matchday 3 Super League 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Tidak Buruk

Alexander Jeremejeff cetak gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Persija Jakarta)

Shin mengatakan Java United memiliki pola permainan yang cukup baik sebenarnya. Namun, mereka kurang beruntung sehingga sejauh ini belum meraih kemenangan.

“Tidak buruk, tetapi keberuntungan, gol tidak memihak mereka, sehingga sepertinya mereka belum berhasil meraih kemenangan," kata Shin dalam konferensi pers, Sabtu (19/9/2026).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya akan berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti. Pasalnya, Persija ingin melanjutkan tren kemenangan di dua laga awl.

"Namun, karena mereka menghadapi kami saat dalam suasana yang kurang baik, kami berniat untuk memanfaatkan situasi lawan,” kata Shin.