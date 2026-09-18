Fabio Lefundes Waspadai Gebrakan Shin Tae-yong di Laga Persija Jakarta vs Java United!

PELATIH Java United FC, Fabio Lefundes, mewaspadai Persija Jakarta racikan Shin Tae-yong. Fabio Lefundes menilai, Shin Tae-yong mampu beradaptasi dengan cepat meski baru menjalani musim perdana di Liga Indonesia.

Java United FC akan berhadapan dengan Persija Jakarta di pekan ketiga Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 19 September 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Java United Buru Kemenangan Perdana

Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Fabio Lefundes untuk mengantar Java United merebut kemenangan pertama. Pada dua laga sebelumnya, Laskar Kepodang Emas -julukan Java United FC- ditahan Garudayaksa FC (1-1), dan kalah dari Persita Tangerang (2-3).

Namun, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- juga sedang dalam tren positif usai menyapu bersih dua kemenangan atas Borneo FC (1-0) dan Persib Bandung (2-1). Menurut Fabio Lefundes, Persija Jakarta racikan Shin Tae-yong patut diwaspadai.

Shin Tae-yong bikin start bagus bersama Persija Jakarta. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Mengenai Shin Tae-yong, beliau sudah sangat mengenal atmosfer sepakbola di Indonesia karena pernah cukup lama melatih Timnas Indonesia," kata Fabio Lefundes dalam konferensi pers menjelang laga, Jumat (18/9/2026).

"Tentu ini merupakan pengalaman pertamanya melatih klub di liga, dan mereka memulainya dengan sangat baik, termasuk meraih hasil positif pada pertandingan penting melawan Persib Bandung," tambahnya.