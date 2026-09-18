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4 Pemain yang Dijagokan Gabung Persib Bandung Sebelum Bursa Transfer Musim Panas 2026 Ditutup, Nomor 1 Eks MU!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |14:05 WIB
4 Pemain yang Dijagokan Gabung Persib Bandung Sebelum Bursa Transfer Musim Panas 2026 Ditutup, Nomor 1 Eks MU!
Jovo Lukic dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@bhfudbal.ba)
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SEBANYAK 4 pemain yang dijagokan gabung Persib Bandung sebelum bursa transfer musim panas 2026 ditutup akan diulas Okezone. Bursa transfer Super League 2026-2027 dibuka hingga Rabu, 30 September 2026.

Mumpung bursa transfer masih dibuka, klub-klub masih berpeluang mendatangkan pemain baru, termasuk  Persib Bandung yang turun di empat kompetisi musim ini, yakni Super League, AFC Champions League 2, League Cup dan ASEAN Club Championship.

Berhubung main di empat kompetisi, Persib Bandung tak hanya membutuhkan skuad yang dalam, tapi juga berkualitas. Meski regulasi pemain asing Super League hanya 11 pemain, Persib Bandung bisa mendaftarkan lebih banyak pemain asing untuk ambil bagian di AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship.

Melihat kebutuhan saat ini, ada beberapa pemain yang bisa dibidik Maung Bandung sebelum bursa transfer ditutup. Siapa saja?

Berikut 4 pemain yang dijagokan gabung Persib Bandung sebelum bursa transfer musim panas 2026 ditutup:

1. Brandon Williams (Tanpa Klub)

Brandon Williams (Twitter/@ManUtd)

Persib Bandung saat ini kekurangan fullback kiri seiring kepergian Frans Putros, Alfeandra Dewangga hingga Layvin Kurzawa. Kebetulan di pasar transfer, ada mantan pemain Manchester United yang berstatus tanpa klub, Brandon Williams.

Musim lalu, Brandon Williams bermain bersama Hull City yang akhirnya promosi ke Premier League 2026-2027. Sayangnya di musim lalu, ia hanya tampil sekali di Liga 2 Inggris. Di saat bursa transfer Eropa sudah ditutup pada awal September 2026, eks pemain Manchester United tetap tidak memiliki klub.

Namun, secara pengalaman Brandon William cukup mumpuni. Pemain asal Inggris ini 47 kali main di Premier League, dengan rincian 26 laga bersama Norwich City dan sisanya bareng Manchester United.

2. Jovo Lukic (Universitatea Cluj)

Jovo Lukic dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@bhfudbal.ba)
Jovo Lukic dikaitkan dengan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@bhfudbal.ba)

Nama Jovo Lukic tiba-tiba dikaitkan dengan Persib Bandung. Pemegang lima caps bersama Timnas Bosnia-Herzegovina ini merupakan top skor Liga 1 Rumania 2025-2026 dengan koleksi 18 gol.

Bersama sang klub musim ini, Universitatea Cluj, juga tampil tajam. Dari delapan pertandingan, ia mengemas empat gol. Memiliki kontrak bersama Universitatea Cluj hingga 30 Juni 2029, Persib Bandung sanggup tebus Jovo Lukic yang mencetak satu gol di Piala Dunia 2026?

 

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