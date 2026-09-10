7 Pemain Liga Spanyol Masuk Nominasi Ballon dOr 2026: Lamine Yamal atau Rodri Jadi Pemenang?

SEBANYAK 30 pemain masuk nominasi peraih trofi Ballon dOr 2026 yang akan diumumkan di London, Inggris pada Selasa 27 Oktober 2026 dini hari WIB. Paris Saint-Germain (PSG) yang memenangkan Liga Champions 2025-2026, mengirimkan 10 pemain sebagai kandidat penghargaan yang diberikan France Football tersebut.

1. Real Madrid Wakil Terbanyak dari Liga Spanyol

Sementara itu, LALIGA EA SPORTS atau Liga Spanyol menjadi kompetisi dengan jumlah nominasi terbanyak kedua setelah Ligue 1, dengan total tujuh pemain. Empat dari tujuh pemain tersebut memperkuat Real Madrid, yaitu Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappe, dan Vinícius.

Kylian Mbappe masuk nominasi peraih trofi Ballon dOr 2026. (Foto: Laman resmi Real Madrid)

Sementara itu, tiga pemain lainnya merupakan bagian dari skuad juara Spanyol, FC Barcelona, yakni Pau Cubarsi, Lamine Yamal, dan Rodri. Ferran Torres, yang baru saja pindah dari Barcelona ke PSG, juga layak mendapat perhatian karena turut memenangkan gelar LALIGA EA SPORTS 2025-2026.

English Premier League memiliki lima nominasi, Bundesliga Jerman memiliki empat, dan Saudi Pro League memiliki dua. Sementara itu, Serie A dan MLS masing-masing memiliki satu pemain dalam daftar 30 pemain terbaik untuk musim 2025-2026.

2. Enam Juara Piala Dunia dari Spanyol Masuk Daftar

Setelah juara Piala Dunia 2026, enam pemain Timnas Spanyol Spanyol masuk dalam nominasi Ballon dOr tahun ini. Kelimanya yang telah disebutkan sebelumnya adalah Cucurella, Cubarsi, Lamine Yamal, Rodri, dan Ferran Torres, sementara satu pemain lainnya adalah lulusan akademi Real Betis sekaligus gelandang PSG saat ini, Fabian Ruiz.

Keenam pemain tersebut pernah menimba ilmu di akademi FC Barcelona, RCD Espanyol, Girona FC, Atletico de Madrid, Villarreal CF, Valencia CF, dan Real Betis dalam perjalanan mereka menuju level tertinggi. Hal ini semakin menegaskan keberagaman akademi sepakbola di Spanyol yang terus menghasilkan talenta kelas dunia.