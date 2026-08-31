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5 Klub Favorit Juara Liga Champions 2026-2027, Nomor 1 Berambisi Ukir Sejarah Langka

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |02:01 WIB
5 Klub Favorit Juara Liga Champions 2026-2027, Nomor 1 Berambisi Ukir Sejarah Langka
Berikut Berikut 5 Klub Favorit Juara Liga Champions 2026-2027. (Foto: UEFA)
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UNDIAN fase liga Liga Champions 2026-2027 di Monaco resmi merampungkan peta persaingan musim ini. Sentuhan teknologi komputer super UEFA yang dipadukan dengan kehadiran Thierry Henry dan David Villa menghasilkan bagan pertandingan yang langsung menyuguhkan duel-duel raksasa Eropa sejak awal.

Peta persaingan musim ini dipanaskan oleh ambisi Paris Saint-Germain yang memburu three-peat (tiga gelar beruntun), lalu kembalinya Real Madrid di bawah kendali Jose Mourinho, hingga kiprah menarik tim-tim debutan serta kejutan dari Como di bawah asuhan Cesc Fabregas.

Semua hal itu membuat persaingan di Liga Champions 2026-2027 bakal semakin menarik. Setidaknya ada lima tim yang punya kans besar dan dijagokan untuk juara, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Klub Favorit Juara Liga Champions 2026-2027:

1. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain (PSG) juara Liga Champions 2025-2026 (Foto: PSG)
Paris Saint-Germain (PSG) juara Liga Champions 2025-2026 (Foto: PSG)

Sempat terseok-seok pada paruh pertama musim 2025-2026, Les Parisiens justru menutup musim dengan titel Liga Champions kedua secara beruntun. Di bawah arahan Luis Enrique, PSG kini membidik target sejarah untuk menyamai pencapaian langka Real Madrid sebagai klub yang mampu juara tiga musim berturut-turut di era modern.

Kedalaman skuad membuat PSG leluasa merotasi pemain demi panggung juara.

Lawan Berat Fase Liga: Barcelona (Kandang), Manchester City (Tandang)

2. Arsenal

Arsenal di Community Shield 2026. (Foto: Instagram/arsenal)
Arsenal di Community Shield 2026. (Foto: Instagram/arsenal)

Grafik performa Arsenal di Liga Champions sejak kembali di bawah komando Mikel Arteta pada musim 2022-2023 menunjukkan progres linier yang konsisten: dari perempat finalis, semifinalis, hingga berstatus sebagai runner-up musim lalu. Sebagai juara Liga Inggris, Arsenal kini berdiri di ambang pembuktian akhir untuk menuntaskan penasaran di bulan Mei.

Lawan Berat Fase Liga: Real Madrid (Kandang), Bayern Munich (Tandang)

 

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