Jumpa Barcelona dan Manchester United di Liga Champions 2026-2027, Presiden Como 1907: Kami Hanya Bisa Berusaha

Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, mengaku timnya hanya bisa berusaha keras saat menghadapi raksasa Eropa di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@msuwarso)

MONACO – Como 1907 bakal menjalani debut penuh tantangan di Liga Champions 2026-2027. Betapa tidak, mereka akan langsung bertemu tiga klub papan atas Eropa yakni Manchester United, Barcelona, dan Paris Saint-Germain (PSG).

Drawing Liga Champions 2026-2027 rampung digelar di Monaco, Jumat (28/8/2026) dini hari WIB. Sebagai debutan, Como 1904 masuk pot 4 yang membuat mereka hampir pasti menemui lawan berat.

1. Raksasa Eropa

Lawan-lawan Como 1907 di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@comofootball)

Benar saja, dari pot 1, Como 1907 akan menghadapi sang juara bertahan PSG di kandang dan menyambangi markas Barcelona. Lalu, dari pot 2, mereka akan melawan Manchester United!

Lima musuh lainnya pun terhitung berat. Como 1907 bakal menghadapi Feyenoord, Real Betis, RB Leipzig, RC Lens, dan AEK Athens.

Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, tak banyak berkomentar mengenai Drawing Liga Champions 2026-2027. Ia hanya mengaku tidak percaya klub yang beberapa musim lalu masih ada di Serie C, kini bisa menembus zona Eropa.

“Kami tidak mempercayainya. Bagi kami, sangat penting bisa berada di sini. Kami hanya berpikir dari satu hari ke hari lainnya. Kami akan melakukan yang terbaik dan menikmati setiap momennya,” kata Mirwan, dikutip dari Football Italia, Jumat (28/8/2026).