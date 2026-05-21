HOME BOLA LIGA INGGRIS

Aston Villa Mengalah dari Manchester City agar Inggris Punya 6 Wakil di Liga Champions 2026-2027?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |18:05 WIB
Aston Villa bisa bikin Inggris punya 6 wakil di Liga Champions 2026-2027. (Foto: Instagram/@astonvilla)
ASTON Villa mengalah dari Manchester City agar Inggris memiliki 6 wakil di Liga Champions 2026-2027? Dalam kondisi normal, Inggris hanya memiliki empat wakil di Liga Champions setiap musim.

Namun, untuk musim 2025-2026, Inggris diizinkan mengirimkan lima wakil di Liga Champions 2026-2027. Satu slot tambahan karena Inggris merupakan satu dari dua kompetisi Eropa dengan koefisien tertinggi di musim 2026-2027.

1. Potensi 6 Wakil di Liga Champions 2026-2027

Aston villa juara Liga Europa 2025-2026. (Foto: Instagram/astonvilla)

Namun, Inggris memiliki peluang diwakilkan enam klub di Liga Champions 2026-2027. Hal itu terjadi jika Aston Villa finis kelima di Liga Inggris 2025-2026.

The Villans -julukan Aston Villa- dipastikan juara Liga Europa 2025-2026 pada Kamis (21/5/2026) dini hari WIB. Aston Villa juara setelah menang 3-0 atas Freiburg di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki.

Berkat keberhasilan di atas, Aston Villa mengamankan tiket Liga Champions 2026-2027 lewat dua jalur. Sebelumnya, Aston Villa dipastikan lolos Liga Champions 2026-2027 via jalur Liga Inggris 2025-2026 setelah menang 4-2 atas Liverpool pada Sabtu, 16 Mei 2026 dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat morgan Rogers dan kawan-kawan dipastikan takkan finis di luar lima besar Liga Inggris 2025-2026 yang menjadi batas tampil di Liga Champions 2026-2027. Lantas, bagaimana syarat agar Aston Villa finis di posisi lima klasemen Liga Inggris 2025-2026?

 

1 2
      
