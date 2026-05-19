HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kata-Kata Calvin Verdonk Usai Antar LOSC Lille ke Liga Champions 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |14:04 WIB
Calvin Verdonk mengantar LOSC Lille ke Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@c.verdonk)
KATA-KATA Calvin Verdonk usai antar LOSC Lille ke Liga Champions 2026-2027 mencuri perhatian. Pemain Timnas Indonesia itu tak lupa berterima kasih kepada fans.

Lille sejatinya mengakhiri Liga Prancis 2025-2026 dengan kekalahan 0-2 dari AJ Auxerre. Celakanya, duel itu digelar di kandang sendiri, Stadio Pierre-Mauroy, Senin 18 Mei 2026 dini hari WIB.

Calvin Verdonk bantu LOSC Lille menang 2-1 atas Stade Rennes

Tapi, di saat bersamaan, Olympique Lyon yang merupakan pesaing terdekat, justru kalah 0-4 di kandang sendiri dari RC Lens. Alhasil, poin kedua klub tidak bertambah.

1. Koleksi 61 Poin

Lyon duduk di posisi 4 klasemen dengan 60 poin. Sementara, Lille nangkring di tangga ketiga dengan raihan 61 poin. Les Dogues pun dipastikan ke Liga Champions 2026-2027!

Ligue 1 mendapat 3 slot untuk tampil di fase Liga Champions musim depan. Selain Lille, sang juara Paris Saint-Germain (PSG) dan RC Lens selaku runner up, akan menjadi perwakilan Prancis.

Khusus bagi Verdonk, keberhasilan ini menjadi catatan sejarah tersendiri. Ia akan jadi pemain Timnas Indonesia pertama yang mentas di Liga Champions Eropa bila tetap berkostum Lille!

 

