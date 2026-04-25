HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Mendekati Target ke Liga Champions, Michael Carrick Irit Bicara soal Masa Depan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |02:19 WIB
Manchester United Mendekati Target ke Liga Champions, Michael Carrick Irit Bicara soal Masa Depan
Michael Carrick masih irit bicara kendati Manchester United semakin dekat dengan target finis di empat besar klasemen Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Manchester United)
MANCHESTER – Manchester United semakin dekat dengan target finis di empat besar klasemen Liga Inggris 2025-2026 dan lolos ke Liga Champions 2026-2027. Namun, Michael Carrick masih irit bicara soal masa depannya di kursi pelatih.

Pria berpaspor Inggris itu ditunjuk menangani Man United untuk menggantikan Ruben Amorim pada Januari 2026. Carrick terhitung cukup berhasil mengangkat Iblis Merah dalam kurun waktu tiga bulan.

Pelatih interim Manchester United Michael Carrick (Foto: X/@ManUtd)

Mantan gelandang Man United itu sukses mempersembahkan 8 kemenangan, 2 seri, dan 2 kalah, dalam 12 laga di Liga Inggris 2025-2026. Bruno Fernandes dan kawan-kawan pun meraup 26 angka dari 36 yang bisa dikumpulkan.

1. Mendekat ke Liga Champions 2025-2026

Capaian itu membuat Man United duduk di posisi tiga klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 58 poin. Mereka terpaut 8 angka dari Brighton & Hove Albion di posisi 6 dengan 5 laga tersisa sehingga target lolos ke Liga Champions di depan mata.

Carrick sendiri enggan membahas soal masa depannya. Ia memang dikontrak hingga 30 Juni 2026 dengan target membawa Manchester Merah menembus zona Liga Champions via 4 atau 5 besar klasemen akhir.

“Saya sudah katakan berulang kali, saya menikmati berada di sini. Saya menikmati peran ini. Saya akan mengatakan hal yang sama kepada Anda setiap pekan,” tukas Carrick, dilansir dari laman resmi Man United, Sabtu (25/4/2026).

 

