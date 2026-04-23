Resmi Pecat Liam Rosenior, Chelsea Langsung Tunjuk Pelatih Baru!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |06:04 WIB
Liam Rosenior resmi dipecat Chelsea. (Foto: Laman resmi Chelsea)
CHELSEA resmi memiliki pelatih baru setelah memecat Liam Rosenior yang gagal total. Sosok pelatih yang dimaksud adalah juru taktik asal Inggris, Calum McFarlane, yang akan menjabat sebagai pelatih caretaker hingga akhir musim 2025-2026.

“Calum McFarlane akan menjadi pelatih interim Chelsea hingga akhir musim ini,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

1. Calum McFarlane Bukan Orang Baru di Chelsea

Calum McFarlane jadi pelatih caretaker Chelsea hingga akhir musim 2025-2026. (Foto: X/@FabrizioRom)
Calum McFarlane yang berusia 40 tahun, bukanlah orang baru di Chelsea. Sejak 29 Juli 2025, ia masuk ke dalam struktur kepelatihan Chelsea.

Ia sempat menjadi pelatih Chelsea U-19 dan U-21 pada Juli 2025 hingga 7 Januari 2026. Di waktu yang bersamaan, Calum McFarlane juga sempat menjadi pelatih caretaker Chelsea ketika Enzo Maresca dipecat.

Di bawah asuhan Calum McFarlane, The Blues -julukan Chelsea- mendapatkan hasil kurang optimal. Selain kalah 1-2 dari Fulham, Chelsea asuhan Calum McFarlane bermain 1-1 dengan Manchester City.

Setelah Liam Rosenior masuk, Calum McFarlane dipercaya sebagai asisten pelatih Chelsea. Sayangnya, kolaborasi Liam Rosenior dan Calum McFarlane gagal bekerja maksimal.

 

