7 Pemain yang Berpotensi Reuni dengan Shin Tae-yong di Persija

JAKARTA - Santer beredar kabar Shin Tae-yong akan melatih Persija Jakarta musim depan. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu akan mengumumkan pelatih barunya pada Senin (8/6/2026).

1. Reuni di Persija?

Jika Shin Tae-yong melatih Persija Jakarta musim depan, ia akan bereuni dengan sejumlah pemain. Diketahui, Shin Tae-yong pernah melatih Timnas Indonesia, baik dari kelompok umur hingga senior.

Pengamat sepak bola Haris Pardede mengungkapkan ada sejumlah pemain yang akan reuni dengan Shin Tae-yong. Hal ini jika Shin Tae-yong resmi menukangi Persija dan pemain-pemain tersebut masih membela Macan Kemayoran musim depan.

Menarik pula menantikan adanya pemain lain yang reuni dengan pelatih asal Korea Selatan (Korsel) itu di Persija Jakarta musim depan.

"Apa ada reuni di luar dari pemain Persija yang eksis seperti Rizky Ridho, Rio Fahmi kalau memang kembali dari peminjaman dari Arema," ujar Haris Pardede dalam akun Youtube pribadinya, Minggu (7/6/2026).

Nama lainnya yang akan reuni dengan STY di Persija adalah Jordi Amat jika pemain senior itu tetap bertahan. Lalu ada nama Dony Tri Pamungkas.

"Lalu ada Jordi Amat juga sekali lagi kalau dia tetap stay di Persija. Lalu ada Dony Tri Pamungkas. Dia juga dipanggil STY di Piala Asia U-23, walau saat itu kalah bersaing dengan Pratama Arhan," tuturnya.

Selain itu, masih ada pula nama-nama lainnya yang bakal reuni dengan STY di Persija Jakarta musim depan. Mereka adalah Witan Sulaiman dan Fajar Faturahman.

"Ada Witan yang 2 musim terakhir agak declaining dan ada Fajar Faturahman ini juga sama bek kanan yang bahu-membahu di Piala Asia U-23 2 tahun lalu," ujar Haris.