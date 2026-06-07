Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

7 Pemain yang Berpotensi Reuni dengan Shin Tae-yong di Persija

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |12:20 WIB
7 Pemain yang Berpotensi Reuni dengan Shin Tae-yong di Persija
7 Pemain yang Berpotensi Reuni dengan Shin Tae-yong di Persija (Dok PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Santer beredar kabar Shin Tae-yong akan melatih Persija Jakarta musim depan. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu akan mengumumkan pelatih barunya pada Senin (8/6/2026). 

1. Reuni di Persija?

Jika Shin Tae-yong melatih Persija Jakarta musim depan, ia akan bereuni dengan sejumlah pemain. Diketahui, Shin Tae-yong pernah melatih Timnas Indonesia, baik dari kelompok umur hingga senior. 

Pengamat sepak bola Haris Pardede mengungkapkan ada sejumlah pemain yang akan reuni dengan Shin Tae-yong. Hal ini jika Shin Tae-yong resmi menukangi Persija dan pemain-pemain tersebut masih membela Macan Kemayoran musim depan. 

Menarik pula menantikan adanya pemain lain yang reuni dengan pelatih asal Korea Selatan (Korsel) itu di Persija Jakarta musim depan.

"Apa ada reuni di luar dari pemain Persija yang eksis seperti Rizky Ridho, Rio Fahmi kalau memang kembali dari peminjaman dari Arema," ujar Haris Pardede dalam akun Youtube pribadinya, Minggu (7/6/2026). 

Nama lainnya yang akan reuni dengan STY di Persija adalah Jordi Amat jika pemain senior itu tetap bertahan.  Lalu ada nama Dony Tri Pamungkas. 

"Lalu ada Jordi Amat juga sekali lagi kalau dia tetap stay di Persija. Lalu ada Dony Tri Pamungkas. Dia juga dipanggil STY di Piala Asia U-23, walau saat itu kalah bersaing dengan Pratama Arhan," tuturnya. 

Selain itu, masih ada pula nama-nama lainnya yang bakal reuni dengan STY di Persija Jakarta musim depan. Mereka adalah Witan Sulaiman dan Fajar Faturahman. 

"Ada Witan yang 2 musim terakhir agak declaining dan ada Fajar Faturahman ini juga sama bek kanan yang bahu-membahu di Piala Asia U-23 2 tahun lalu," ujar Haris.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rizky Ridho Shin Tae-yong
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/49/3223118/shin_taeyong-kVTc_large.jpg
Shin Tae-yong Dikabarkan Melatih Persija Musim Depan, Diperkenalkan Senin Besok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/49/3222619/persija_jakarta_total_mencoret_tujuh_pemain_asingnya_setelah_melepas_empat_nama_lain-i1B2_large.jpg
Persija Jakarta Coret 7 Pemain Asing! Resmi Lepas Carlos Eduardo dan Jean Mota, Alaeddine Ajaraie Dikembalikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/49/3221990/jordi_amat-Grbf_large.jpg
Jordi Amat Blak-blakan soal Musim Pertamanya Bersama Persija: Kami Memainkan Sepakbola Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/49/3219726/persija-69qV_large.jpeg
Persija Target Tutup Musim dengan Manis, Incar Kemenangan di Laga Pamungkas
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/07/51/1714823/jadwal-final-indonesia-open-2026-jonatan-christie-dan-raymondjoaquin-bidik-gelar-perdana-cuu.webp
Jadwal Final Indonesia Open 2026: Jonatan Christie dan Raymond/Joaquin Bidik Gelar Perdana
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/06/jonatan_christie.jpg
Jonatan Christie Rasakan Final Pertama di Indonesia Open 2026, Langsung Waspadai Victor Lai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement