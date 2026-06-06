Siapa Pemain yang Dibawa Shin Tae-yong jika Latih Persija Jakarta?

Shin Tae-yong bisa saja melatih Persija Jakarta di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SIAPA pemain yang dibawa Shin Tae-yong jika melatih Persija Jakarta musim depan? Di saat rumor Shin Tae-yong ke Persija Jakarta beredar, ada beberapa pemain yang kencang dikaitkan dengan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Medio pekan lalu, akun @gosball mengabarkan pemain terbaik Super League 2025-2026, Mariano Peralta, akan gabung Persija Jakarta. Terbaru, giliran akun @bolalapak yang menyebut bek asal Armenia, Artur Kartashyan, menjadi buruan skuad Macan Kemayoran.

Shin Tae-yong diisukan latih Persija Jakarta. (Foto: PSSI)

1. Reaksi The Jakmania soal Rumor Shin Tae-yong

Rumor mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjadi juru taktik Persija Jakarta semakin menguat. Kondisi itu membuat suporter Persija Jakarta, The Jakmania, bereaksi.

Dalam postingan terbaru Persija Jakarta, The Jakmania memberikan reaksi atas rumor yang berkembang. Mereka sudah tidak sabar menantikan pelatih baru tim asal ibukota tersebut.

"STY deal kah?," tulis akun @saputratrio343.

"Selamat datang Coach Shin Tae-yong," tulis akun @ismt_kml.

"Langsung saja Shin Tae-yong here we go," tulis akun @jbbarrrr12_.